At introduce la modalità rapida: un modo più semplice e comodo per pagare con Apple Pay

La modalità rapida consente agli utenti che utilizzano Apple Pay di pagare e viaggiare sui mezzi di trasporto pubblico con un semplice tap su iPhone o Apple Watch, senza bisogno di sbloccare o attivare il dispositivo

Firenze:– At – autolinee toscane ha annunciato oggi che la modalità rapida è ora disponibile per gli utenti che usano Apple Pay per pagare e viaggiare in tutta la Toscana, rendendo gli spostamenti più semplici e comodi. Con la modalità rapida attivata, i passeggeri non devono sbloccare il loro iPhone o Apple Watch, né aprire alcuna app per pagare e viaggiare su autobus e tramvia. Tutto ciò che devono fare è avvicinare il loro dispositivo Apple a un validatore per pagare in modo sicuro con Apple Pay.

Gli utenti possono modificare in qualsiasi momento il metodo di pagamento preferito per la modalità rapida accedendo alle impostazioni del Wallet. Per maggiore comodità, la modalità 'Basso consumo' su iPhone permette agli utenti di continuare a usare il dispositivo per pagare e viaggiare anche quando il dispositivo deve essere caricato.

Sicurezza e Privacy

Viaggiare su autobus e tramvia in Toscana con Apple Pay garantisce il massimo livello di sicurezza e privacy integrato in iPhone e Apple Watch. Apple non traccia mai i viaggi degli utenti e, quando un utente aggiunge una carta di credito o debito al Wallet, i dati della carta vengono crittografati e archiviati in modo sicuro all’interno del Secure Element, un chip certificato e conforme agli standard di settore progettato per custodire le informazioni sul dispositivo. Se un iPhone o un Apple Watch viene smarrito, il proprietario può utilizzare prontamente l’app “Dov’è” per bloccare il dispositivo e localizzarlo.

“Siamo estremamente orgogliosi di essere i primi in Italia ad abilitare la modalità rapida per coloro che utilizzano Apple Pay per pagare e viaggiare su autobus e tramvie in Toscana. – commenta Tommaso Rosa – Direttore Marketing e Comunicazione di at – autolinee toscane -. Questa innovazione tecnologica rappresenta un passo significativo nell’evoluzione dei servizi di mobilità, rendendo gli spostamenti più semplici, veloci e sicuri per i nostri clienti. Usare il trasporto pubblico diventerà ancora più immediato, grazie alla modalità rapida, che permette di viaggiare con iPhone e Apple Watch — dispositivi che gli utenti conoscono e amano già”.