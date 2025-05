AT: Chiusura della SP22 della Grossola: modifiche alle linee bus P1 e 20A

Siena: Da oggi, lunedì 5 maggio 2025, per la chiusura della SP22 Interprovinciale della Grossola tra Monte Amiata Scalo e Seggiano per lavori al Ponte saranno in vigore delle modifiche alla circolazione dei bus di at delle linee extraurbane P1 e 20A. Presumibilmente la durata dei lavori, la cui stazione appaltante è la Provincia di Siena, è stimata in circa 90 giorni.

Da Seggiano

La corsa della linea P1 delle ore 7,25 da Seggiano per Montalcino, in coincidenza con la linea 20A proveniente da Arcidosso, sarà anticipata alle ore 6,55 e transiterà da Castiglion d’Orcia , senza transitare da Monte Amiata Scalo La corsa delle ore 14,30 da Monte Amiata Scalo per Seggiano, partirà dal bivio del Vivo d’Orcia alle ore 14,30 in coincidenza con la linea B20 proveniente da Montalcino delle ore 13,50 (la coincidenza a Monte Amiata sarà spostata al bivio per Vivo d’Orcia.

Da Monte Amiata Scalo

La corsa della linea P1 delle ore 7.40 da Monte Amiata Scalo per Montalcino proveniente da Seggiano sarà soppressa. La corsa delle ore 8.00 da Monte Amiata per Montalcino sarà anticipata alle ore 7,50 e servirà tutti gli studenti (scuola materna, elementari, medie e superiori).

La corsa della linea 20A delle ore 14.30 da Monte Amiata Scalo per Seggiano, risulterà soppressa, partirà dal bivio del Vivo d’Orcia alle ore 14,30 per Seggiano in coincidenza con la linea B20 proveniente da Montalcino.

Da Montalcino

La corsa della linea P1 delle ore 6,50 da Montalcino per Seggiano sarà anticipata alle ore 6,00

transitando da Castiglion d’Orcia senza raggiungere Monte Amiata Scalo. La corsa delle ore 7,40 da Montalcino per Monte Amiata Scalo sarà anticipata alle ore 7,30.

Da Arcidosso

La corsa della linea 20A delle ore 7,00 da Arcidosso-Seggiano sarà anticipata alle ore 6,35 (in coincidenza con la linea P1 anticipata alle ore 6,55 da Seggiano). La corsa delle ore 13,25 da Arcidosso-Seggiano-Monte Amiata Scalo, da Seggiano dovrà proseguire fino al bivio per Vivo d’Orcia in attesa della coincidenza con la B20. Non raggiungerà Monte Amiata Scalo.

Per informazioni si invitano i clienti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.