AT, Bergamini (Forza Italia): "Trentamila le corse saltate in un solo mese"

Firenze: “I Toscani meritano più rispetto. E' emerso come siano ben trentamila le corse saltate in un solo mese, è un record quello fatto registrare da Autolinee Toscane a Firenze e in diverse aree della Toscana. Una scelta, quella del passaggio al colosso francese, fortemente voluto dalla sinistra. Un'idea che sta rendendo estremamente difficoltosi gli spostamenti per i cittadini, per i turisti e per i lavoratori toscani. In un anno dall'insediamento del nuovo gestore, non si contano i disservizi.

Non è possibile che i problemi di carenza di organico non siano ancora stati risolti, e che gli utenti del trasporto pubblico debbano rimanere inutilmente in attesa alle fermate. Non appena il governo si sarà insediato, saranno stati nominati Sottosegretari e Viceministri, mi confronterò sul tema col Ministro. Mi chiedo se sia stata una mossa saggia portare avanti la gara unica per il tlp regionale. I trasporti pubblici sono una risorsa essenziale. E proprio per questo devono corrispondere a certi standard di qualità del servizio che, ad oggi, sono ben distanti da quelli garantiti da Autolinee Toscane”. Lo afferma il deputato di Forza Italia, Deborah Bergamini.