Astrologia e l'oroscopo dell'anno da Artemare

Monte Argentario: Artemare Club nel campo dell’Astrologia ha molti testi disponibili presso la propria sede nel Corso Umberto di Porto Santo Stefano e ama seguire il noto astrologo santostefanese Antonio Capitani che ha studiato all’Istituto Nautico di Porto Santo Stefano appassionandosi all’astronomia e approfondendola nei suoi aspetti storico astrologici.



Sessantenne con viso solare e un bel portamento, astrologo, intrattenitore, conduttore e giornalista pubblicista inizia la sua attività lavorativa nel mondo dei fumetti scrivendo sceneggiature, articoli di narrativa rosa e trame per fotoromanzi e poi nella pubblicità come copywriter, la sua grande passione diventa mestiere e si dedicato solo a questa tematica nel tempo con una serie di collaborazioni, passando per Cosmopolitan, Astra, Astrodonna e approdando infine al Corriere della Sera, Vanity Fair e La Gazzetta dello Sport.

E’ da molte e molti seguito in tv e soprattutto sul web per la divulgazione astrologica ed in particolare per il connubio tra gli astri ed i più svariati ambiti della vita quotidiana, le sue esperienze televisive più significative sono state nelle trasmissioni Weekly, Bake Off, Dolci Sotto un Tetto, Astrolove talk show in dodici puntate per Real Time, conduttore e autore Celebrity Masterchef di Sky Uno, concorrente La Prova del Cuoco Rai1, giudice di gara a Unomattina Rai 1, astrologo a The Real TV8, astrologo a Detto Fatto Rai 2 e Doppio Espresso, autore e astrologo per il telegiornale su SkyTG24 In radio ha curato la rubrica CapitanimioCapitani su Radio Deejay e Figli delle Stelle poi condotto su Radio Kiss Kiss programma di interviste alle celebrities, Ha pubblicato per Sperling & Kupfer la guida astrologica all' amore Astrolove, il volume su astrologia e legge di attrazione Contro Saturno, gli ebook Un Mondo d'Amore e Se Amore Vuol dir Gelosia oltre che le guide all’anno nuovo dal 2008 al 2015. Per Feltrinelli ha pubblicato il trattato Il Tuo Segno la Tua Salute. Ha collaborato con Italia On Line realizzando video oroscopi veicolati su Libero.it e Virgilio Video che hanno superato i due milioni di visualizzazioni alla settimana.





Gli ultimi giorni dell’anno nella trasmissione condotta da Antonella Clerici ha svelato l’oroscopo di tutti i segni zodiacali per il 2023.

La Vergine parte alla grande, gennaio e metà febbraio rappresentano una svolta per la vita sociale, compresi eventuali colloqui di lavoro, però l’exploit ci sarà da maggio, un mese che porterà denaro; deve gettare via ciò che non serve più per lasciare spazio a nuove situazioni, un anno che finirà comunque in utile.

Anche per il segno dello Scorpione l’anno comincia bene, i contatti e agganci utili per il lavoro, esce da un 2022 un po’ maciullato, ma finalmente acquisisce autorevolezza e credibilità, tutto ciò che prima era precario, diventa stabile, anche l’amore avrà un ruolo, per quanto meno importante rispetto alle cose pratiche.

Nel 2023 il Sagittario vive una stagione straordinaria soprattutto tra giugno e ottobre, benessere fisico ed economico e ciò che bolle in pentola nei primi mesi dell’anno giunge a cottura perfetta verso la conclusione.

Per il Toro gennaio e febbraio sono i mesi nei quali ingrana il turbo e da metà maggio tutti i successi che inanella non sono meteore ma inchiodati nel tempo, va alla grande anche dal punto di vista del denaro.

Consiglia ai Gemelli di non alterarsi per delle sciocchezze, perché da giugno a ottobre ai single potrebbe arrivare l’amore, anno in crescendo e verso la fine anche con soldi, pertanto da non drammatizzate eventuali tensioni nel primo periodo.

Il segno dell’Acquario che ha una scrivania piena di roba da sbrigare, da marzo le cose arenate riprendono a navigare, ma da un lato consiglia attenzione ai quattrini, dall’altro la vita e i successi vanno goduti.

I nati nel segno dell’Ariete hanno un inizio d’anno un po' suscettibili e "sclerati", ma fra giugno e ottobre sono il vero segno fortunato in amore e in soldi, possono addirittura modificare il piano di vacanze per una proposta di lavoro che arriva last minute.

I Pesci hanno tanta vivacità e brio a scuola, al lavoro e nelle relazioni sociali, i suggerimenti giusti arrivano e gli consentano di mettere a segno dei colpacci a lavoro e non solo e alla fine dell’anno stappa un paio di bottiglie di quello buone per brindare ai successi.

Al Capricorno sempre un po’ nervoso e rigido per autodifesa per non tirare fuori il cuore quest’anno i fili si sciolgono tutti e finalmente mostra i sentimenti e l’amore e i soldi sono i suoi settori favoriti, nell’età giusta è l’anno buono per allargare la famiglia e un anno fantastico anche per la carriera lavorativa, tra promozioni e avanzamenti nella gerarchia ma deve giocare bene le sue carte.

La Bilancia inizia bene la sua volontà viene premiata dalla concretezza del risultato, sia che si tratti di un nuovo lavoro, una promozione o un’operazione immobiliare, fra giugno e ottobre è invasa dalla piacevolezza dell’amore, un anno pertanto interessante.

Ancora buon 2023 a tutti con Antonio Capitani e Artemare Club!