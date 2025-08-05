Assunzioni nei Comuni: pubblicato su InPa il Maxi-Avviso Asmel 2025

Dal 15 settembre al via le candidature per l’inserimento negli Elenchi di idonei alle assunzioni nei Comuni: 37 profili per laureati, diplomati e operai specializzati

Roma: È stato pubblicato sul portale InPA il quarto Maxi-Avviso per la Selezione unica di 37 elenchi di idonei alle assunzioni nei 4.635 Enti Locali Asmel.

La procedura Elenco di idonei, introdotta dal DL Reclutamento, consente agli Enti di gestire selezioni uniche in forma aggregata per il reclutamento di vari profili professionali sia laureati che diplomati e operai specializzati, a tempo determinato e indeterminato o anche stagionali.

La procedura si distingue per la capacità di adattarsi concretamente ai fabbisogni, sia degli Enti locali sia dei candidati. È una modalità di reclutamento snella e veloce, alternativa ai concorsi ordinari e allo scorrimento delle graduatorie di altri enti, che consente di concludere le assunzioni in sole 4-5 settimane, contro le lungaggini dei tradizionali iter concorsuali. Gli Enti possono contare su uno strumento flessibile, adattabile in base ai profili effettivamente richiesti dai Comuni, come dimostra l’inserimento nell’Avviso 2025 di due nuove figure: Addetto biblioteca (ex cat. B) e Funzionario Educatore Professionale Socio Pedagogico (ex cat. D). Anche per i candidati la modalità è semplice e smart, con prove preselettive da remoto e possibilità di scegliere, una volta idonei, a quali interpelli partecipare successivamente.

La procedura dell’Elenco Idonei è ormai ampiamente collaudata dagli enti sottoscrittori dello specifico accordo aggregato con ASMEL che possono indire fin da subito mini concorsi (cd. Interpelli) riservati agli idonei del profilo di cui si necessita. Ad oggi sono oltre 900 le assunzioni concluse e altre 500 in corso a conferma dell’efficacia operativa della procedura e della sua capacità di rispondere concretamente alle esigenze del territorio.

Il Presidente ASMEL Giovanni Caggiano: «Favorire l’incontro tra Comuni e persone che già vivono sul territorio significa costruire una Pubblica Amministrazione più stabile, motivata e vicina ai bisogni reali. È questo uno dei principi alla base della procedura “Elenco Idonei”. La forza sta nella territorialità: gli idonei scelgono a quali interpelli partecipare, con la possibilità di privilegiare i Comuni limitrofi e restando negli Elenchi per tre anni. È una risposta concreta al problema delle rinunce nei concorsi nazionali e una visione alternativa al modello centralizzato mettendo in primo piano il benessere delle persone, la valorizzazione dei legami con il territorio, il radicamento delle competenze locali e la qualità del lavoro pubblico».

Per il quarto Maxi-Avviso è possibile candidarsi ad uno o più profili tramite la piattaforma www.asmelab.it a partire dal 15 settembre e fino al 30 settembre 2025.