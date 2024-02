Attualità Assunzione a tempo indeterminato di quattro persone in Comune: ecco le date per le prove selettive 17 febbraio 2024

Grosseto: Sono state fissate le date per le prove selettive destinate all'ingresso di quattro figure professionali in Comune: saranno tutte a tempo pieno e indeterminato. Si tratta di tre istruttori tecnici e un istruttore tecnico ambientale.

Le prove sono così organizzate: il 19 marzo alle 9,30 presso la sala Eden, bastione Garibaldi, viale Alessandro Manetti, 4, esame in presenza per i tre posti area istruttori Ccnl 16/11/22 comparto funzioni locali. Stesso giorno e stesso luogo, ma alle 14, è in calendario l'altra prova, quella per scegliere un istruttore tecnico ambientale. Notizia della procedura è stata data sul portale del reclutamento inPA e sul sito comunale nella sezione Amministrazione trasparente.

