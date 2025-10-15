Assorup nazionale, importante delega al segretario generale del Comune di Grosseto Simone Cucinotta

Grosseto: Si è concluso il terzo congresso nazionale dell'associazione dei responsabili unici del progetto per l’affidamento di contratti pubblici e degli esperti di procurement che operano a stretto contatto con le stazioni appaltanti. Al segretario generale del Comune di Grosseto, Simone Cucinotta, è stata conferita la delega al settore degli enti territoriali, con focus sui rapporti con Anci e Upi e le associazioni attive nei contratti delle amministrazioni locali.

Nel 2025, in Italia, la spesa complessiva per appalti con procedura ordinaria è andata oltre i 20 miliardi di euro. Aumentano dunque le responsabilità e devono essere a maggior ragione incrementate, di conseguenza, pure le competenze. L'attività del segretario generale si concentrerà su relazioni istituzionali e valorizzazione del ruolo dei Rup; partecipazione a tavoli tecnici e iniziative su appalti, governance e innovazione; formazione per il personale delle società partecipate; monitoraggio normativo e supporto operativo agli associati e progetti pilota e collaborazioni locali. “Ringrazio Assorup e il presidente Daniele Ricciardi per la fiducia accordatami.

La delega al settore degli enti territoriali rappresenta un’occasione per valorizzare, insieme ai Comuni e alle Province, il ruolo strategico del Rup come motore di innovazione, trasparenza e buona amministrazione. In un momento di forte evoluzione normativa e digitale, il nostro impegno sarà quello di costruire reti, diffondere buone pratiche e promuovere una cultura della responsabilità pubblica che renda le amministrazioni locali sempre più competenti, efficienti e sostenibili”.

A Cucinotta giunge il plauso del sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna. “La delega conferita al nostro segretario generale, dottor Simone Cucinotta, rappresenta un ulteriore attestato professionale che certifica, per l'ennesima volta, le sue profonde qualità specialistiche”.



