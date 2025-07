Associazione Polis 2001: Marco Antonio e la Regina Cleopatra non trovano ospitalità in Maremma

Grosseto: La Quarantesima edizione dell'Estate Rosellana per il 2025 è a rischio annullamento. L'Associazione Polis 2001, che dal 1986 con il regista, direttore artistico e produttore Francesco Tarsi, non ha quest'anno i mezzi, fino a questo momento, per rischiare un'impresa così grande. Estate Rosellana nasce nel 1986 con produzioni professionali di grande rilievo e si sviluppa per 40 anni portando in scena grandi autori di ogni tempo, con attori famosi e con giovani attori di varie generazioni, che poi si sono affermati a livello nazionale, per produzioni che con queste caratteristiche sono uniche nel proprio genere. L'Anfiteatro Romano che in questi anni è stato illuminato con un progetto ad hoc, deve questo obiettivo anche all'attività svolta dall'Associazione culturale Polis 2001, così come un aumento di presenze nel Parco Archeologico e la nuova istituzione della Direzione dei tre Parchi Archeologici della Maremma: Roselle, Cosa, Vetulonia.

Il valore di questa iniziativa è indiscutibile, con 15 opere di Shakespeare prodotte negli ultimi anni e con grande successo anche durante la pandemia, quando in Maremma nessuno si muoveva più per la paura del virus.

L'Associazione apre suo malgrado una campagna di raccolta fondi, chiedendo agli enti pubblici e privati, alle associazioni, contributi sia pure minimi, e alle centinaia e migliaia di spettatori di questi anni a Roselle, di prenotare gli spettacoli, per fondare la possibilità di rappresentare Antonio e Cleopatra con le spese dovute.

Antonio e Cleopatra di William Shakespeare andrà in scena l'11 (prima), 12, 13, 14, e 17, 18, 19 agosto 2025 alle ore 21, nell'Anfiteatro Romano di Roselle e nei giorni 21, 22, 23 e 24 agosto, ore 18, nell'Antica città di Cosa.