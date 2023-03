Associazione Insieme in Rosa Onlus dona un densitometro al Misericordia

Permette la diagnosi della osteoporosi e stabilire le migliori terapie per prevenire questa condizione frequente nelle donne operate al seno.



Grosseto: Un densitometro di ultima generazione per il reparto di Medicina Nucleare dell'ospedale Misericordia, che permetterà di valutare la massa ossea nelle pazienti in terapia antitumorale. E’ questa la nuova e generosa donazione, pari ad un valore di 81 mila euro, dell’Associazione Insieme in Rosa Onlus all’ospedale di Grosseto. La consegna si è svolta oggi alla presenza della presidente dell’associazione Donatella Guidi, del direttore del presidio ospedaliero dott. Michele Dentamaro, del dott. Carmelo Bengala direttore dell’Oncologia medica e del Dipartimento oncologico della Asl Toscana sud est, del dott. Alfonso Baldoncini direttore della Medicina Nucleare di Arezzo e Grosseto, della dott.ssa Lucia Lelli sempre del reparto di Medicina Nucleare e il dott. Massimo Tosti Balducci che ha partecipato attivamente alla raccolta fondi. Con loro le “fatine”, come ci tengono ad essere chiamate le volontarie dell’associazione. Sono intervenuti anche il sindaco di Castiglione della Pescaia Elena Nappi, il sindaco di Civitella Paganico Alessandra Biondi, il sindaco di Scarlino Francesca Travison, l’assessore al sociale del Comune di Grosseto Sara Minozzi e la direttrice del Coeso Società della salute Grossetana Tania Barbi.

“Non è presente un altro densitometro in tutta la provincia di Grosseto – ha dichiarato Donatella Guidi, presidente di Insieme in Rosa Onlus -, una strumentazione in grado di effettuare circa 60 esami a settimana per un totale di quasi 3 mila referti in un anno. In più l'apparecchio acquistato è compatibile con i sistemi dell'ospedale e permette di agganciarsi allo storico di ciascun paziente e di raccogliere dati per finalità statistiche e a carattere scientifico, importantissimi per le persone seguite. Un ennesimo traguardo raggiunto grazie a quanti ci danno fiducia”. “Voglio ringraziare l’Associazione Insieme in Rosa, tutte le altre associazioni che non ci fanno mai mancare il loro prezioso sostegno”, ha fatto sapere il direttore sanitario della Asl Toscana sud est Simona Dei.

“Siamo molto contenti di questa nuova donazione di Insieme in Rosa – ha tenuto a rimarcare il direttore del Misericordia dott. Dentamaro – , perché ci permetterà di migliorare la diagnosi e la cura del nostro ospedale e nello stesso tempo dimostra che la loro vicinanza ai pazienti e agli operatori sanitari, è costante, concreta e tangibile. Colgo poi l’occasione per ringraziare tutti i professionisti che con il loro operato cercano di migliorare la vita dei pazienti”. “Purtroppo molte donne affette da tumore della mammella - ha spiegato il dott.ssa Lucia Lelli – spesso sono soggette ad una perdita di massa ossea che causa l’osteoporosi. Grazie ad uno strumento come il densitometro è possibile fare una diagnosi che ci permette di calcolare esattamente la massa ossea e quindi stabilire la terapia migliore per prevenire questa condizione. Siamo quindi grati alle “fatine” di Insieme in Rosa – ha concluso – per il contributo che hanno offerto per rendere disponibile questo strumento”.