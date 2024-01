Associazione fotografica Riflessi: una serata con Enzo Russo, il fotografo dei vip

Grosseto: Un appuntamento da non perdere quello che avrà luogo Mercoledì 24 Gennaio 2024 alle 20.30 presso l’Associazione Fotografica Riflessi – RAF. Sarà infatti ospite Enzo Russo, il fotografo dei vip, per raccontare oltre 50 anni di carriera in cui ha lavorato per ANSA, Associated Press e Il Tirreno raccontando con le sue immagini decenni di storia del nostro territorio e di tutti i personaggi famosi che l'hanno vissuto e se ne sono innamorati.

Dalla famiglia Agnelli ai politici italiani, da Maurizio Costanzo e Carlo Conti fino alla Regina d'Olanda e tantissimi altri ! Una serata di fotografia dunque, ma non solo: storie e aneddoti sui vip che hanno calcato borghi e spiagge della Maremma e che hanno fatto dei nostri meravigliosi luoghi non solo un luogo di vacanza ma una vera e propria seconda casa.

L’associazione RAF è attiva da 10 anni nel territorio grossetano, è iscritta alla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) e conta numerose decine di soci che si ritrovano ogni mercoledì sera nella sede del sodalizio in Via Papa Giovanni XXIII per condividere la propria passione scattando fotografie, guardando video, invitando autori, facendo corsi e tantissime altre attività legate al mondo della fotografia, quali uscite fotografiche e visita di mostre.

Appuntamento da non perdere dunque Mercoledi 24 Gennaio alle ore 20.30 presso l’Associazione Fotografica Riflessi – RAF in Via Papa Giovanni XXIII all’interno del Centro commerciale Gorarella. La serata è aperta a tutti e ad ingresso gratuito.