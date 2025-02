Associazione Carnevale Follonica, gli appuntamenti del fine settimana

Follonica: Anche quest’anno l’Associazione Carnevale Follonica ha proposto i due appuntamenti all’interno degli eventi del 58a edizione delle sfilate in maschera con il Carnevale degli anziani alla Marina di Levante e il Carnevale dell’Amicizia alla Ginestra Coop Arcobaleno, due momenti a carattere sociale diventati ormai tradizione per la kermesse del golfo.

Assieme all’Associazione e ai presidenti dei rioni hanno collaborato alle iniziative la Fondazione Noi del Golfo, i rioni Senzuno e Cassarello, l’istituto Falusi, la Colonia Marina di Levante Kcs Caregiver cooperativa sociale. Nella giornata di giovedì pomeriggio l’appuntamento è quello con il Carnevale degli anziani alla residenza della Marina di Levante mentre venerdì pomeriggio dalle ore 15 la macchina organizzativa si sposterà in via dell’Agricoltura 571 nella zona Industriale per il Carnevale dell’Amicizia.

Numerosi anche i sostenitori e i collaboratori che hanno affiancato gli organizzatori nei due eventi, gli animatori musicali e del ballo Cristoforo Agro, Emilio Minucci, Claudio Seravalle, Paolo Ceccarelli, la pasticceria Peggi di Senzuno e la pasticceria Spinetti di Cassarello, il Conad di via Spagna a Senzuno, la Bolognesi Ortofrutta del Capannino, Osvaldo Saragosa, le manualità di Paolo e Rosetta Buti, Grazia Personi, Rita Aloisi, Lorena Ceccarelli e Loretta Messina. Nell’appuntamento di venerdì al centro diurno oltre al rinfresco e alla musica è confermato l’ormai tradizionale rito collettivo della messa a dimora di un albero propiziatorio da parte di Paolo Buti che, con pala e piccone, pianterà un alberello di albicocco, un’essenza arborea che nel suo significato simbolico è sinonimo di resilienza e perseveranza.