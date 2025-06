Assistenza sanitaria turistica, i servizi in via di attivazione in vista della stagione estiva

Guardia medica turistica a Follonica e Castiglione della Pescaia attiva dal 14 giugno, ambulatori infermieristici a Punta Ala e Marina di Grosseto dal 15 giugno

Grosseto: L’Azienda USL Toscana Sud Est informa che nel periodo da metà giugno a metà settembre saranno attivi i servizi di assistenza sanitaria rivolti ai cittadini non residenti in temporaneo soggiorno sul territorio: Continuità assistenziale (Guardia medica turistica) e Ambulatorio infermieristico per turisti. Si tratta di due servizi distinti, accessibili con modalità differenti. Per accedere agli ambulatori infermieristici è sufficiente presentarsi in sede (accesso diretto) nei giorni e orari di apertura.

Per la continuità assistenziale (Guardia medica turistica) occorre telefonare al numero unico europeo 116117, dedicato alle cure non urgenti. Il servizio dedicato ai turisti sarà attivo dalle 8 alle 20 nei seguenti giorni:

Giugno: 14, 15, 21, 22, 28, 29

Luglio e agosto: tutti i giorni

Settembre: 6, 7, 13, 14

Le prestazioni sanitarie erogate nell’ambito del servizio sono a pagamento alle seguenti tariffe:

Visita breve finalizzata alla continuità assistenziale: €10,00

Visita medica ambulatoriale: €15,00

Visita medica domiciliare: €25,00

Si precisa che il costo delle prestazioni dovrà essere regolarizzato esclusivamente tramite pagamento elettronico (POS).

Sono escluse dal pagamento le prestazioni di primo soccorso e le visite a favore di:

Cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio (STP)

Cittadini comunitari non iscritti (ENI)

Nei giorni e nei Comuni in cui il servizio di guardia turistica non è attivo, l’assistenza ai turisti è assicurata attraverso le prestazioni occasionale dei medici di assistenza primaria (medici di medicina generale e pediatri di libera scelta).

Gli orari, indirizzi e numeri telefonici degli ambulatori attivi sul territorio sono disponibile nella pagina dedicata del sito web dell’Azienda USL Toscana Sud Est al link di seguito indicato:

https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra/orari-ambulatori-medici-e-pediatri-di-famiglia

Si ricorda inoltre che è attivo il servizio di Continuità assistenziale a cui si accede contattando il numero unico europeo per le cure non urgenti 116117:

Tutti i giorni dalle 20 alle 8 del giorno successivo

Il sabato e il festivi (inclusa la domenica) dalle 8 alle 20

Giorni prefestivi (escluso il sabato) dalle 10 alle 20

Maggiori informazioni al link https://www.uslsudest.toscana.it/guida-ai-servizi/continuita-assistenziale-guardia-medica

Il servizio di assistenza infermieristica per i turisti sarà attivo dal 15 giugno al 15 settembre e verrà erogato nelle sedi distrettuali di Marina di Grosseto (Via Granduca di Toscana, già via Piave, 12) e Punta Ala (in località Gualdo). Il servizio sarà disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 14,00 alle ore 20,00 e sabato, domenica e festivi dalle ore 10,00 alle ore 20,00. Il servizio è gratuito.

Negli ambulatori opereranno infermieri esperti in grado di erogare prestazioni assistenziali rivolte a situazioni cliniche a bassa complessità, caratterizzate da condizioni acute o subacute, con sintomatologia ben definita, eziologia nota e decorso clinico stabile, prive di elementi che facciano prevedere un’evoluzione sfavorevole. Il servizio è svolto da infermieri dell’emergenza-urgenza territoriale e delle cure primarie territoriali di Grosseto a cui ci si può rivolgere per: primo trattamento ferite superficiali che non necessitano di sutura e primo trattamento abrasioni cutanee; primo trattamento ustioni da mezzi fisici e chimici di piccola estensione, fino al II grado; primo trattamento di contusioni agli arti e distorsioni minori; primo trattamento topico punture di insetti; rimozione dei punti di sutura e terapie iniettive intramuscolari e sottocutanee (con presentazione di prescrizione medica).

L’attivazione di tali ambulatori rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento dell’assistenza sanitaria di prossimità, con l’obiettivo di garantire continuità assistenziale e capacità di filtro per l’accesso in pronto soccorso, soprattutto nei mesi estivi, quando le località costiere registrano un consistente incremento della popolazione residente e turistica.

Per le emergenze i turisti potranno rivolgersi al Nue, numero unico dell’emergenza, che risponde al 112.