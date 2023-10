Assemblea generale degli edicolanti della provincia di Grosseto

Incontro con il presidente nazionale del sindacato autonomo giornalai Andrea Innocenti



Grosseto: Lunedì 9 ottobre alle 14.30 nei locali dell’Agenzia Formativa Cat Ascom Maremma, in via Tevere 17 a Grosseto, si terrà un incontro aperto a tutti gli edicolanti della provincia di Grosseto senza alcuna distinzione di appartenenza sindacale e/o associativa al fine di discutere insieme del difficile momento che stanno attraversando le rivendite di giornali esclusive.

All’incontro parteciperà il presidente nazionale del Sindacato nazionale autonomo giornalai, Andrea Innocenti, il quale siede a tutti i tavoli governativi che interessano il complesso mondo dell’editoria.

Insieme a Innocenti saranno affrontate le nuove opportunità connesse al nuovo bonus edicole 2023 per il quale si attende il decreto di attuazione, ma si parlerà anche dei problemi legati alla distribuzione dei giornali lungo la filiera che parte dalle stamperie e arriva fino, appunto, alle edicole. Verranno tratteggiati anche i contorni di quello che dovrebbe essere il futuro più probabile, da qui ai prossimi 10 anni, per le rivendite esclusive di riviste e giornali.

L’incontro di lunedì 9 ottobre (alle 14.30 in via Tevere 17 a Grosseto) pur essendo organizzato da Snag-Confcommercio Grosseto è aperto a tutti coloro che sono impegnati nella rivendita di riviste e giornali. Per questa ragione il presente comunicato è stato redatto senza l’apposizione di loghi rappresentativi di alcuna associazione.