Assemblea elettiva Cna Viterbo e Civitavecchia, Gismondi confermato presidente

Illustrato lo studio su 300 imprese del territorio

Alessio Gismondi confermato presidente della Cna di Viterbo e Civitavecchia. A Gismondi, artigiano titolare dell’impresa Codice-a-barre di Civitavecchia, è stato il via libera per il secondo mandato, fino al 2029, nel corso dell’assemblea elettiva quadriennale dell’Associazione, che si è svolta all’Università degli studi della Tuscia, nell’aula Magna del complesso di Santa Maria in Gradi.

Civitavecchia: Nella sua relazione, il presidente ha illustrato anche i numeri dell’indagine sullo stato delle imprese del territorio, commissionata all’Istituto Tagliacarne, con un focus sulla doppia transizione green e innovazione digitale. A rispondere sono state 300 imprese associate alla Cna di Viterbo e Civitavecchia, da cui sono emerse tanto le difficoltà del mondo delle pmi, quanto i desiderata e le loro reali necessità.

Dalla relazione di Gismondi e dall’indagine hanno preso lo spunto le istituzioni che hanno partecipato alla tavola rotonda, coordinata dalla giornalista Cristina Pallotta: ne hanno discusso il prorettore dell’Università della Tuscia Alvaro Marucci, la sindaca di Viterbo Chiara Frontini, il sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene, il presidente della Camera di Commercio Rieti-Viterbo Domenico Merlani, il vicepresidente del consiglio regionale Enrico Panunzi, il consigliere regionale Daniele Sabatini e il presidente di Cna Lazio Erino Colombi.

Prima dell’elezione degli organi dirigenti, la chiusura è stata affidata al presidente nazionale della Cna, Dario Costantini, che ha parlato delle 100 proposte sulla semplificazione presentate al governo, un’operazione a costo zero con l’individuazione dei problemi e la soluzione proposta ad ognuno di questi, che migliorerebbero la vita delle imprese e farebbe risparmiare qualcosa come 7 miliardi di euro.

Oltre a Gismondi, nella nuova presidenza della Cna di Viterbo e Civitavecchia sono stati eletti Elena Bassetti (Elena Bassetti Jewels, Civitavecchia), Michela Bianchini (Stilhaus Arredo Bagno srl, Viterbo), Claudio Cavalloro (L’arte del pane di Claudio e Sabrina, Bagnoregio), Luigi Cuppone (Laboratorio Linfa – Ecofalegnameria, Orte), Enio Gentili (Eg srl, Viterbo) e Patrizia Rocchetti (Ferro Vivo, Viterbo).