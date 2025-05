Assemblea annuale dei soci della Cantina di Pitigliano: crescono partecipazione e liquidazioni, la Cantina guarda avanti con fiducia

Pitigliano: Si è svolta domenica 11 maggio nei locali della Cantina di Via Nicola Ciacci a Pitigliano l’assemblea ordinaria annuale dei soci della Cantina Cooperativa di Pitigliano, un appuntamento importante che ha confermato non solo la regolarità della gestione, ma anche segnali positivi per il futuro della cooperativa.

L’assemblea alla presenza del nuovo Consiglio rinnovato nei mesi scorsi, ha registrato una partecipazione più alta rispetto agli anni passati, segno tangibile del forte senso di appartenenza che lega da sempre i soci alla Cantina e del rinnovato interesse verso le scelte strategiche condivise. Tra i dati più significativi emersi durante l’incontro, si evidenzia l’aumento delle liquidazioni sia per la viticoltura che per la sezione frantoio, con una crescita media generale del +5% rispetto all’anno precedente. Un risultato che conferma la solidità della gestione e premia il lavoro e l’impegno degli oltre 250 soci conferitori.

«La partecipazione all’assemblea e i numeri in crescita – ha dichiarato il neo presidente Paolo Lorenzo Spicci – ci confermano che stiamo percorrendo la strada giusta, ma anche che possiamo e dobbiamo fare di più. I soci sono il centro della nostra cooperativa e la loro fiducia ci stimola a continuare a investire in qualità, innovazione e valorizzazione del territorio».

Consolidando questo percorso, la Cantina guarda al futuro con l’obiettivo di rafforzare il legame tra produzione agricola, sostenibilità e identità locale, continuando a promuovere il valore del lavoro cooperativo e della filiera corta che da sempre la contraddistingue.