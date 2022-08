Aspettando settembre il Trio Suavités chiude "Note al Chiaro di Luna"

Castiglione della Pescaia: Martedì 30 luglio, alle ore 21:00, si concluderà Note al Chiaro di Luna, ad esibirsi sul palco di Casa Rossa Ximenes a Castiglione della Pescaia, il Trio Suavités: Francesca Sofia Presentini, Emma Longo, Mattia Amato.



Il trio, tra i dodici vincitori del progetto Attraverso i Suoni - nato dalla collaborazione tra le sezioni A.Gi.Mus. di Firenze, Grosseto, Arezzo con la Fondazione CR Firenze e il supporto del Comune di Grosseto e di Castiglione della Pescaia - si esibirà con musiche di Doppler, Demerssman, Busoni, Giacometti.

I Suavite hanno fatto della musica la loro priorità iniziando, giovanissimi, a studiare il loro strumento: Mattia il pianoforte, prima alla Scuola di Musica “Le 7 Note” e dopo all’ISSM Rinaldo Franci di Siena dove si è laureato; Emma e Francesca Sofia il flauto, la prima al Conservatorio G. Puccini di La Spezia, la seconda presso la Scuola di Musica di Fiesole.

Il trio nasce ad Arezzo unendo i tre talenti, accomunati dall’amore per la musica.

Nel corso della serata, si svolgeranno inoltre, come da tradizione, letture tratte dall’opera di Italo Calvino.

Note al Chiaro di Luna, un cartellone di nove concerti iniziato lo scorso luglio, è ormai da due anni un punto di riferimento per giovani musicisti, tutti under 30, provenienti sia dal territorio toscano sia da quello nazionale.

Un cartellone musicale capace sia di valorizzare i nuovi artisti dando loro un’occasione per esibirsi e mettersi alla prova in una delle location più belle del territorio grossetano, sia per far conoscere il rapporto che si può creare tra la parola scritta e la partitura.

«Note al Chiaro di luna si conferma per il secondo anno una rassegna in grado di comunicare con lo spettatore, coniugando racconto e musica - dichiara Gloria Mazzi Presidente di A.Gi.Mus Grosseto e direttrice artistica del progetto - Con l’appuntamento del 30 agosto, termina un ciclo di incontri fonte di orgoglio e soddisfazione per l’attività di A.Gi.Mus, è per questo motivo che siamo felici di annunciare che il lavoro per la terza stagione della Rassegna è già iniziato».

«Sono molto soddisfatta della seconda stagione della rassegna musicale Note al chiaro di Luna che anche quest’anno e’ stata apprezzata dal pubblico sempre molto numeroso – ha commentato la Sindaca di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi – Una location perfetta per questo connubio tra musica e letteratura che ha avuto un grande successo e che sarà una dei must del cartellone estivo castiglionese anche il prossimo anno. Orgogliosa di poter curare in prima persona insieme al direttore artistico, Gloria Mazzi, questi eventi di sempre maggior livello culturale.»

Con la conclusione della Rassegna si apre un settembre ricco di occasioni, dove i protagonisti saranno i dodici vincitori di Attraverso i suoni. Se durante i mesi estivi i giovani musicisti hanno avuto modo di presentarsi al pubblico, il mese di settembre sarà dedicato a loro con appuntamenti e tour per la Toscana. Proprio a Grosseto avranno luogo le attività formative e lo shooting fotografico esclusivo, dedicato ai vincitori.