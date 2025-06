Sport Aspettando La Cavallerizza i pugili della Fight Gym non si annoiano 29 giugno 2025

Grosseto: Fine settimana impegnativo per la Fight Gym Grosseto impegnata su più fronti con i propri pugili. Mentre il maestro Raffaele D’Amico con Giulio Bovicelli assistevano a Caserta il peso superleggero Mohamed Chtoui ed il massimo Jonathan Pisano impegnati in un confronto internazionale contro una selezione della Nazionale svizzera, era compito di Vincenzo Botti e Francesco Romboli assistere il peso mediomassimo Karim Guiebre sul ring di Firenze. A Caserta Mohamed Chtoui, nonostante un a buona partenza cedeva alla distanza, non riuscendo ad arginare nella terza ripresa le azioni dell’avversario, lo svizzero Janik Moluh, recente vincitore del torneo delle cinture a Parigi che ai punti si aggiudicava il verdetto. Toccava al peso massimo Jonathan Pisano pareggiare i contri e per niente impressionato della maggior male dell’avversario che lo sovrastava di 15 kg. sciorinava il suo miglior pugilato mettendo a segno quei suoi montanti che non perdonano guadagnandosi il verdetto finale nel tripudio della tifoseria casertana. A Firenze, sotto gli occhi del presidente Amedeo Raffi. Karim Guiebre si aggiudicava il verdetto nei confronti del pugile locale Luigi Santucci che abbandonava nel corso della terza ripresa dopo aver subito precedentemente un conteggio.

