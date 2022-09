Cultura & spettacolo “Aspettando il salotto di Calvino in ricordo di Georg Solti” 4 settembre 2022

4 settembre 2022 115

115

Redazione “Il Salotto di Italo Calvino” la rassegna letteraria organizzata dall’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia prende il via domani pomeriggio, lunedì 5 settembre con un prologo.

Castiglione della Pescaia: In occasione del 25° anniversario della morte di Georg Solti, nella piazza dedicata al direttore d’orchestra Ungherese che si trova nella parte più alta del borgo medioevale, alle ore 19:00 si terrà un concerto dal titolo: “Aspettando il salotto di Italo Calvino, in ricordo di Georg Solti”. Su musiche di Astor Piazzolla salirà su quel palcoscenico naturale il “Trio Summit” composto da Gloria Mazzi - pianoforte, Claudio Cavalieri – violino e Riccardo Guazzini – sassofono. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura & spettacolo “Aspettando il salotto di Calvino in ricordo di Georg Solti” “Aspettando il salotto di Calvino in ricordo di Georg Solti” 2022-09-04T11:45:00+02:00 137 it “Aspettando il salotto di Calvino in ricordo di Georg Solti” prologo della rassegna letteraria PT1M https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-Concerto-piazza-Solti.jpg https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-Concerto-piazza-Solti.jpg Maremma News Grosseto, Sun, 04 Sep 2022 11:45:00 GMT