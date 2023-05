“Aspettando il festival con gusto”: cena e musica in attesa della manifestazione

Giovedì 25 maggio G. Daniela Samperi e Michele Santinelli suoneranno dal vivo nel secondo appuntamento, con cena, in attesa del Manciano street music festival. Intanto sono disponibili online i biglietti per i concerti di Irene Grandi, Bobo Rondelli e Neri Marcorè

Manciano: Aspettando la doppia edizione del Manciano street music festival, l’associazione Diego Chiti lancia una serie di eventi dove poter mangiare e ascoltare buona musica. Si chiamano “Aspettando il festival con gusto”, e sono organizzati in sinergia con alcuni ristoranti di Manciano. Giovedì 25 maggio l’appuntamento è alla pizzeria Doppiozero di Manciano, dove si esibiranno dal vivo G. Daniela Samperi e Michele Santinelli. Il costo della cena, con menu fisso, è di 30 euro ed è necessaria la prenotazione al numero 0564.620439.

“In attesa di riaccendere i riflettori sulla doppia edizione del festival – spiega Michele Santinelli, direttore artistico del Manciano street music festival – abbiamo organizzato, in collaborazione con i ristoranti di Manciano, una serie di incontri dove musica e buon cibo si possono gustare insieme. Si terranno in alcuni ristoranti di Manciano che sosterranno il festival anche con parte dell'incasso della serata. Ci preme, come associazione, anche ringraziare chi fin qua c’è stato accanto con un sostegno che ci ha permesso anche quest’anno di dar vita alla programmazione musicale. Grazie, quindi, a Banca Tema, alla Fondazione Cr Firenze e a Terme di Saturnia natural destination, oltre che all’assessorato al Turismo del Comune di Manciano che ci ha concesso il patrocinio e un contributo per la manifestazione”.

Intanto sono disponibili online i biglietti per i concerti di Irene Grandi, Bobo Rondelli e Neri Marcorè, che si terranno dal 20 al 22 luglio sul palco del parco Mazzini di Manciano. Il costo del biglietto di Irene Grandi, che aprirà la tre giorni di musica con lo spettacolo “Io in blues” giovedì 20 luglio, è di 15 euro; il biglietto per ascoltare il cantautore livornese Bobo Rondelli, venerdì 21 luglio, con il suo “non voglio crescere mai”, è di 10 euro, mentre i biglietti per lo spettacolo di Neri Marcorè, che si esibirà sabato 22 luglio con il concerto “Le mie canzoni altrui”, è di 15 euro. I posti a sedere saranno assegnati in base all’acquisto ed è prevista una piccola commissione per la transazione.

I biglietti si possono acquistare online al sito www.mancianostreetmusicfestival.com