“Aspettando il festival con gusto”: cena e musica dal vivo

Giovedì 22 giugno cena e musica dal vivo con Rachele Marinelli e Michele Santinelli, in attesa del Manciano street music festival. Giovedì 29 giugno e giovedì 6 luglio le altre “cene musicali” in attesa dello Street music festival

Manciano: Aspettando la doppia edizione del Manciano street music festival, l’associazione Diego Chiti continua a proporre una serie di eventi che uniscono i sapori alla buona musica dal vivo. Si chiamano “Aspettando il festival con gusto”, e sono organizzati in sinergia con alcuni ristoranti di Manciano. Giovedì 22 giugno l’appuntamento è al Bar caffetteria birreria Al Centrale di Manciano, in via Marsala 27/29, dove Rachele Marinelli e Michele Santinelli si esibiranno dal vivo.

La cena, a menu fisso, partirà alle ore 20 con un antipasto misto per passare poi ai pici con zucchine, fiori di zucca, salsiccia e pancetta croccante. Per secondo, insieme al vino della casa, maialino al forno con patate arrosto e, per dolce, crostata con frutta fresca. Il costo della cena, con menu fisso, è di 30 euro ed è gratuita la prenotazione al numero 0564.628387.

“Aspettando il festival con gusto” proseguirà giovedì 29 giugno e giovedì 6 luglio, sempre a Manciano, prima di lasciare spazio alla prima parte del festival, che vedrà di nuovo le street band protagoniste per le vie del borgo dal 14 al 16 luglio. Dal 20 luglio, invece, spazio alla grande musica sul palco del parco Mazzini di Manciano con Irene Grandi, che aprirà la tre giorni di musica con lo spettacolo “Io in blues”. Venerdì 21 luglio sarà la volta di Bobo Rondelli con lo spettacolo “Non voglio crescere mai”, mentre sabato 22 luglio toccherà a Neri Marcorè con il concerto “Le mie canzoni altrui”. I posti a sedere saranno assegnati in base all’acquisto.

I biglietti si possono acquistare online al sito www.mancianostreetmusicfestival.com o all’info point di piazza della Pace, a Manciano, ogni sabato mattina dalle 10 alle 12.30.