Aspettando il 6/o Saturnia Film Festival: l’inaugurazione della mostra SCREENS

Martedì 25 luglio ore 18.00 presso il Mastio della Fortezza Orsini di Sorano (Gr), ingresso gratuito

Una grande collettiva con 35 artisti – tra cui Holaf, Leonardo Crudi, Pep Marchegiani, EPVS, Desiderio, Krayon e Massimo Saverio Ruiu – a cura di David Pompili, che firma anche la selezione di film d’arte in concorso quest’anno



Grosseto: Al via le attività del 6/o Saturnia Film Festival, la rassegna itinerante presieduta da Antonella Santarelli con la direzione artistica del regista Alessandro Grande, l’organizzazione di Aradia Productions e il contributo di MIC Cinema e Audiovisivo, Fondazione CR FIRENZE, Comune di Manciano, Comune di Sorano, Comune di Semproniano, main sponsor Terme di Saturnia Natural Destination, Medusa Film e Tuscany Hotel. L’apertura ufficiale della programmazione cinema, prevista per mercoledì 26 a Manciano, sarà anticipata martedì 25 luglio alle 18.00 presso il Mastio della Fortezza Orsini di Sorano (Gr) dall’inaugurazione della mostra SCREENS, esposizione collettiva che riunirà le opere di 35 artisti tra cui Holaf, Leonardo Crudi, Pep Marchegiani, EPVS, Desiderio, Krayon e Massimo Saverio Ruiu, con la curatela di David Pompili e il patrocinio del Comune di Sorano (aperta fino al 31 agosto). Sempre a cura di Pompili la selezione 2023 dei cortometraggi di Art Short, la sezione del festival dedicata alla video arte che dopo il successo della passata edizione torna con 5 opere scelte. I lavori saranno visionabili sia nella sala cinema della Fortezza Orsini nell’ambito di SCREENS, che al Polo Culturale Le Clarisse di Grosseto (via Vinzaglio 1) durante le giornate del festival secondo gli orari del museo (ingresso gratuito, info su www.saturniafilmfestival.it).





Sono “Discorso sopra i massimi sistemi della produzione cinematografica” di Pietro Angelini (Italia, 2019, 2’ 25’’), “Mirtillo” di Desiderio Sanzi (Italia, 2023, 15’), “Redemption Walk” di Mohammad Hassan Zadeh (Iran, 2017, 2’ 11’’), “Stabat Mater Lacrimosa” di Alessandra Mosca Amapola (Italia, 2020, 6’ 6’’) e un lavoro realizzato dagli studenti dell’Istituto Superiore Gandhi di Narni Scalo (TR) le cinque opere che quest’anno concorreranno al festival per Art Short. E riguardo alla mostra il curatore spiega: “Nel mondo dei messaggi di massa l'artista corre il rischio di soffocamento tanto è grande l'accavallarsi e il violento e subitaneo consumo di questi. Non vi è che la sfida: tentare modelli espressivi ancor più forti o percorrere strade in cui l'intreccio dei segnali proposti ci riconduca alla scoperta dell'intrigo o del mistero che cela l'opera d'arte. Gli artisti in mostra ne sono i più attuali esempi: per loro il gioco della seduzione del linguaggio diviene più complesso e sottile, mascherato spesso dal piacere del fraintendimento o dal recupero di mondi eterei o di compiacimenti lucidi. L'originalità in Screens entra nel gioco dei rimandi linguistici. Gli artisti ci riservano la sorpresa della possibilità di una scomposizione e ricostruzione dell'opera nei suoi elementi: tanto da rimettere tutto in discussione”.

Non mancherà un omaggio a Franco Zeffirelli, nume tutelare di questa edizione del festival, con la performance “Madri, Sante, Madonne” di e con Alessandra Mosca Amapola, che andrà in scena durante l’inaugurazione della mostra. Un lavoro strutturato su una coreografia gestuale immersiva per una lettura attraverso cui scoprire il mistero della turbolenta nascita di Zeffirelli, il rapporto con la madre, il dolore del non essere riconosciuti, la relazione con dio e la spiritualità, dove la madre sovente assume i connotati della madonna. Un viaggio alla scoperta di uno Zeffirelli intimo e fragile per conoscere l’ uomo e il bambino, oltre l’ artista”.

