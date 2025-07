“Aspettando Festambiente” ha fatto tappa a Castiglione della Pescaia

Un pomeriggio immersi nella bellezza della Maremma per celebrare il legame tra territorio, cultura, arte e ambiente, tra attività di birdwatching e la conferenza stampa sul legame tra arte e sostenibilità con Lacquaniti e Balocco.

Castiglione della Pescaia: Ieri, lunedì 21 luglio, la Diaccia Botrona, nel cuore di Castiglione della Pescaia, ha ospitato una delle tappe più suggestive di #aspettandoFestambiente, l’anteprima itinerante del festival nazionale di Legambiente.

L’iniziativa si è aperta nel tardo pomeriggio con una visita guidata della Diaccia e del percorso espositivo, offrendo ai partecipanti la possibilità di scoprire da vicino uno degli ecosistemi umidi più importanti d’Europa, scrigno di biodiversità e testimone del rapporto millenario tra uomo e paesaggio maremmano. A seguire, si è svolta un’attività di birdwatching a cura di Legambiente, che ha permesso ai presenti di osservare, in silenzio e con rispetto, numerose specie di uccelli in un contesto naturale straordinario: dai fenicotteri ai cavalieri d’Italia, passando per i falchi di palude e altre rare presenze avifaunistiche.

Il momento centrale del pomeriggio è stata la conferenza stampa dal titolo “L’arte della sostenibilità: natura, paesaggio e cultura”, un confronto aperto tra istituzioni, artisti e Legambiente su come cultura, arte e natura possano dialogare e rafforzarsi a vicenda.

Sono intervenuti: Angelo Gentili, della segreteria nazionale di Legambiente; Elena Nappi, sindaca di Castiglione della Pescaia; Rodolfo Lacquaniti, artista e fondatore del Giardino d’arte ambientale “Viaggio di ritorno”; Gianluca Balocco, artista visivo e ideatore del progetto “Moor”.

Nel corso dell’incontro sono stati sottoscritti due importanti atti di impegno congiunto per la tutela del territorio e la resilienza ai cambiamenti climatici.

Il Protocollo “Ecosistema Duna”, un progetto pensato per proteggere e valorizzare le fragili dune costiere della Maremma toscana, realizzato da Legambiente Festambiente con i fondi Otto per Mille

dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, che permetterà di dare seguito ad interventi di riqualificazione di un’area della duna costiera castiglionese; il Memorandum del progetto LIFE+ A_GREENET, co-finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma LIFE, che mira a rafforzare le reti ecologiche locali attraverso la pianificazione sostenibile del verde urbano e periurbano e grazie alla condivisione di strumenti di programmazione e conservazione sperimentati, nel corso del progetto, nell’area medio-adriatica ed oggi messi a disposizione dei Comuni costieri italiani. Grazie alla sottoscrizione del Memorandum il Comune di Castiglione della Pescaia entra a far parte della rete delle “Città verdi resilienti”.

"Questa tappa di Aspettando Festambiente alla Diaccia Botrona - ha dichiarato Angelo Gentili di Legambiente - ha rappresentato un momento importante di condivisione tra istituzioni, cittadini, artisti e associazioni. In un luogo simbolo della biodiversità come questo, abbiamo voluto ribadire quanto sia fondamentale unire la tutela dell’ambiente alla cultura e alla partecipazione attiva delle comunità. Castiglione della Pescaia è da anni un modello nazionale di sostenibilità, capace di dimostrare che un turismo di qualità può e deve andare di pari passo con la salvaguardia del territorio. Progetti come il protocollo Ecosistema Duna e Life Agreenet vanno proprio in questa direzione e testimoniano un impegno concreto verso un futuro più verde, inclusivo e resiliente."

Una tappa, dunque, che ha confermato ancora una volta il profondo legame tra Legambiente e il Comune di Castiglione della Pescaia, da anni punto di riferimento nazionale per il turismo sostenibile. La cittadina maremmana è riuscita, nel tempo, a conciliare la tutela del paesaggio con l’accoglienza di qualità, diventando un modello replicabile per altre località italiane.

Mobilità dolce, cura delle aree naturali, educazione ambientale e promozione culturale sono solo alcune delle azioni che hanno reso Castiglione della Pescaia un esempio virtuoso di come sia possibile coniugare economia, bellezza e rispetto per l’ambiente.

“Ogni anno l’appuntamento con Festambiente - dichiara la sindaca Elena Nappi - è un momento atteso ed importante per tutta la comunità castiglionese costantemente impegnata nel mettere in pratica i dettami della sostenibilità ambientale in ogni progetto ed in ogni azione messe in campo. Dimostrare e mostrare di essere al passo con i tempi nel soddisfare le richieste dei turisti sempre più esigenti e nell’attuare le necessità del territorio che affronta situazioni sempre più complesse, dal cambiamento climatico agli incendi, sono tra le più grandi sfide che stiamo sostenendo in campo ambientale ed avere al nostro fianco Legambiente è per noi garanzia di aver intrapreso la via corretta per la loro conquista. Quando poi l’arte si fonde con il paesaggio e la natura e sostiene l’ambiente possiamo dire di aver raggiunto un ottimo livello di salvaguardia e tutela dell’ambiente, che viene ribadito anche dai protocolli sottoscritti che sigillano l’impegno del Comune di Castiglione della Pescaia.”

In attesa di Festambiente 2025, in programma come ogni anno nel cuore della Maremma, l’appuntamento alla Diaccia Botrona ha rappresentato non solo un momento di riflessione, ma anche un simbolico patto tra natura, arte e comunità, per costruire insieme un futuro più verde, equo e consapevole.

Tutte le informazioni sul festival nazionale di Legambiente che si terrà dal 6 al 10 agosto a Rispescia, in località ENAOLI sono su www.festambiente.it.