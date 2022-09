Aspettando Lucca Comics & Games

In vista di Romics e Lucca Comics & Games, l’hair stylist Cristiano Russo offre consigli per far durare più a lungo le pettinature e ricreare i look di alcuni personaggi



Lucca: Ottobre è il mese più atteso dagli amanti del cosplay! I più importanti del periodo sono il Romics, a Roma dal 6 al 9 ottobre, e il Lucca Comics & Games, a Lucca dal 28 ottobre al 1° novembre. Migliaia di appassionati di fumetti, animazioni, cinema, serie, games e cultura pop in generale si riverseranno in questi eventi, moltissimi dei quali vestendosi come i loro personaggi preferiti, riproducendone il look in ogni minimo dettaglio. Spesso, però, si tratta di personaggi con outfit e capigliature complicati da riprodurre. Per abiti ed accessori, ci si può rivolgere a negozi specializzati o sarti, ma per i capelli spesso diventa più difficile.

In aiuto di tutte le cosplayer, arriva Cristiano Russo, hair stylist professionista, molto amato anche da volti noti del mondo dello spettacolo, che, come un vero supereroe dei fumetti, ha deciso di condividere dei suggerimenti per replicare i look di alcuni personaggi.

“I look dei cosplayers si sono perfezionati sempre di più negli anni, dimostrando una straordinaria attenzione ai dettagli. – Commenta Cristiano Russo – Per gli abiti, in realtà, è più semplice, perché una volta realizzato ed indossato, resterà uguale per tutta la durata della manifestazione. Per trucco e capelli, invece, è più complesso, perché bisogna creare qualcosa in grado di resistere a lungo, restando perfetto e a prova di selfie tutto il giorno. In generale, consiglio di preparare i capelli nei giorni precedenti con maschere idratanti, perché un capello bello e sano avrà una resa migliore. Lavate i capelli il giorno prima e mai la mattina stessa. In questo modo saranno puliti, ma avranno il tempo di scaricare l’umidità in eccesso. Infine, largo a lacche e spume leggere, per mantenere la piega, e munitevi di forcine invisibili che vi aiuteranno a creare le pettinature”.

Di seguito alcuni consigli per ricreare i look per i cosplay tra i più richiesti del 2022:

Galadriel – Il Signore degli Anelli/Gli Anelli del Potere

Galadriel è una nobile elfa della Terra di Mezzo, che regnò sui reami di Eregion e Lórien.

Già protagonista della saga de Il Signore degli Anelli, in questi giorni l’abbiamo ritrovata nella serie Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere, disponibile dal 1° settembre.

Come ricreare il suo look: avrete bisogno di capelli di una lunghezza adeguata (naturali o ottenuti con extensions), e una piastra ad onde. Potete asciugare i capelli in modo naturale, ma se c’è un po’ di crespo dovrete lavorarli un po’. Fate la riga in mezzo, poi dividete i capelli in piccole ciocche, spruzzate un po’ di lacca, poi passate la piastra ad onde, lasciando un pezzo dalla radice, e continuando per tutta la lunghezza. La lacca vi aiuterà ad avere una maggiore tenuta. Ora dividete la parte di capelli vicino all’orecchio e metteteli davanti, mentre tutto il resto dei capelli andrà dietro. Un ultimo colpo di lacca per fissare il tutto ed è fatta.

Rhaenyra Targaryen – House of the Dragon/Game of Thrones

Prima donna a sedere sul Trono di Spade come sovrana di Approdo del Re, un personaggio forte, spesso accostata alla sua discendente Daenerys Targaryen.

Come ricreare il suo look: anche qui servono capelli molto lunghi, naturali o con l’aiuto di extensions. Anche qui, torniamo ad usare la nostra piastra ad onde, nello stesso modo descritto prima. Nel film lei gioca molto con i capelli, facendo largo uso di trecce e treccine, ma lasciando comunque sempre parte dei capelli sciolti. In generale a caratterizzare i suoi capelli è la lunghezza, movimentata da queste onde. Una delle sue pettinature che preferisco è quella che vede i capelli sciolti, con una leggera coroncina fatta da due treccine, una a destra e una a sinistra, poi appuntate dietro la testa, e spruzzare un po’ di lacca.

Harley Quinn – Harley Quinn/Batman

Tra i personaggi femminili del mondo dei fumetti più amati, e sicuramente tra i cosplay che più vengono proposti. È una psichiatra con un’ossessione per Joker, che incontra in manicomio. Ha un look colorato, che non passa certo inosservato.

Come ricreare il suo look: per prima cosa, dobbiamo munirci di un pettine a coda. Pettinate benissimo i capelli, poi fate una riga centrale fino a dietro la nuca. Appuntateli su entrambi i lati, poi prendete due elastici, spruzzate un po’ di lacca, e pettinate di nuovo e formate due codini, all’altezza della parte superiore del capo e fermateli con due piccoli elastici. A questo punto, prendete lo spray colorato blu e rosa, e colorate le punte (fate attenzione, lo spray può macchiare gli abiti o la pelle). Ora prendete 2 nastrini, sempre uno blu e uno rosa, con i quali coprirete gli elastici e chiudetele con una forcina. Ricordatevi di lasciare libere due piccole ciocche nella parte frontale, lavoratele con un po’ di gel o cera, facendole rimanere bene dritte e pulite. Mettete un po’ di brillantante su tutte le lunghezze, e l’acconciatura è pronta.

Regina Elisabetta II

La sovrana se ne è andata pochi giorni fa, dopo 70 anni sul trono d’Inghilterra. Molto amata dal suo popolo e non solo, la Regina fu anche icona di stile, con look sempre impeccabili, senza mai neanche il minimo dettaglio fuori posto. Iconici non solo i suoi completi, sempre tutti coordinati e molto colorati, ma anche i capelli.

Come ricreare il suo look: qui sarà necessario avere i capelli corti al punto giusto e piuttosto chiari. Potete ricreare la sua tonalità di grigio con uno spray colorante, o, se li avete naturali, utilizzate uno shampoo anti-giallo per ottenere un bianco più luminoso. A capelli bagnati, mettete una mousse abbastanza forte, così da far tenere di più la piega, ed applicate i bigodini su piccole ciocche, mettendo sopra una retina. L’ideale sarebbe asciugarli sotto al casco per 40-50 minuti (ne esistono anche di casalinghi, da collegare al phon). Una volta asciutti, togliete i bigodini e pettinate con una spazzola grande. Infine, cotonate per dare maggior volume e applicate della lacca.