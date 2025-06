Asma pediatrica: costituito il primo Campus Salute “Respiriamo La Montagna Insieme” alla Doganaccia

Pistoia: Sulla base delle evidenze scientifiche e cliniche raccolte dall’Istituto per la bioeconomia del Cnr insieme all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e alle Università di Ferrara e Verona, l’Associazione Nazionale di pazienti Respiriamo Insieme APS, col supporto dell’Ospedale Meyer di Firenze, realizzerà alla Doganaccia, sull’Alto Appennino Pistoiese, il primo Campus Salute per pazienti pediatrici affetti da patologie respiratorie croniche e/o allergiche.

“Respiriamo la Montagna Insieme”, questo il nome del primo Campus Salute destinato a pazienti pediatrici affetti da asma e altre patologie respiratorie croniche e/o allergiche, costituito presso l’affascinante località della Doganaccia, nel Comune di Abetone Cutigliano (PT). Sono aperte fino a Venerdì 13 giugno le iscrizioni al primo turno che si svolgerà tra il 13 e il 27 luglio 2025.





L’asma è una patologia grave che influenza negativamente la qualità della vita del 10% dei bambini e adolescenti italiani, con un’incidenza crescente del 50% ogni decennio. Sulla base di una pratica secolare e delle più recenti evidenze scientifiche, il soggiorno di due settimane in montagna, ad almeno 1400 metri di quota, è stato dimostrato come il trattamento più efficace per alleviare in modo duraturo i sintomi di asma e le manifestazioni cliniche allergiche. Tuttavia, l'unico centro montano per la cura dell’asma pediatrica in Italia e in Europa, situato al Lago di Misurina nelle Dolomiti bellunesi, ha chiuso definitivamente nel 2022.

Uno studio particolarmente lungimirante, commissionato nel 2023 dall’Unione di comuni montani appennino pistoiese all’Istituto per la bioeconomia del Cnr (Cnr-Ibe), ha permesso di individuare la Doganaccia quale sede ideale per il primo centro di cura permanente dell’asma pediatrica, grazie alle straordinarie qualità ambientali e alla verifica di una sorprendente efficacia rispetto al benessere psicofisico. La ricerca si è basata anche sulle evidenze emerse da un precedente studio condotto proprio a Misurina e coordinato dal Cnr-Ibe.

L’iniziativa dell’Associazione nazionale di pazienti “Respiriamo Insieme”, col supporto dell’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze e il sostegno delle istituzioni locali, ha trasformato un problema in soluzione, con la costituzione del primo Campus salute “Respiriamo la Montagna Insieme”, fortemente improntato su criteri di equità sociale, col primo turno previsto dal 13 al 27 luglio 2025.

L’Associazione garantirà infatti scontistiche e gratuità ai bambini e ragazzi provenienti da nuclei familiari in condizione di difficoltà socioeconomica, calcolando le quote di partecipazione all’iniziativa in base all’ISEE presentato.

“La chiusura dell’Istituto Pio XII di Misurina (BL) nel 2022 ha lasciato centinaia di famiglie prive di riferimenti per la riabilitazione respiratoria pediatrica in alta quota”, riferisce Simona Barbaglia, Presidente dell’Associazione. “Il centro era unico in Europa e offriva un ambiente terapeutico fondamentale per bambini con patologia respiratoria. La mancanza di alternative ha creato un vuoto nell’offerta sanitaria nazionale, che con questo progetto intendiamo superare attraverso la proposta di un soggiorno terapeutico in alta quota per la gestione e prevenzione delle malattie respiratorie croniche”.

“I nostri studi, condotti insieme ai medici dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e delle Università di Ferrara e Verona, hanno dimostrato come la qualità dell’aria e l’esposizione agli oli essenziali emessi dalle piante hanno un potente effetto terapeutico, determinando una riduzione del grado di infiammazione e, conseguentemente, un effetto broncodilatante delle piccole vie aeree”, spiega Francesco Meneguzzo, primo ricercatore del Cnr-Ibe e uno dei coordinatori delle ricerche.

La Doganaccia è un’affascinante centro turistico montano e forestale, situato tra 1400 e 1800 metri di quota sul versante meridionale dell’alto Appennino Tosco-Emiliano, in provincia di Pistoia. “Oltre alle evidenze scientifiche, abbiamo scelto la Doganaccia per il primo Campus Salute in base alle qualità del luogo”, sostiene ancora Simona Barbaglia, che elenca: “La capacità di accoglienza, la possibilità di raggiungere il posto in funivia, la disponibilità di un fantastico Parco Avventure e del ‘Parco di Marco’ appena inaugurato, la dotazione di infrastrutture di gioco e di formazione in natura, e la rete sentieristica che conduce in pochi minuti fino all’affascinante crinale appenninico e al Lago Scaffaiolo”.

La Regione Toscana, che gode del primato nazionale nel campo delle Medicine Complementari, vi ha recentemente incluso la Terapia Forestale. “ L’immersione in ambienti forestali selezionati è stata inclusa nella sperimentazione con un finanziamento dalla Regione Toscana. Attendiamo le autorizzazioni necessarie per iniziare uno studio clinico coordinato dall’Asl Toscana Nord Ovest insieme al Cnr-Ibe sul contrasto ai sintomi della fibromialgia attraverso l’immersione guidata in pineta e altri boschi litoranei”, spiega Ubaldo Riccucci, dirigente medico, anestesista e responsabile dell’ambulatorio di terapia del dolore presso l’ospedale di Cecina, che aggiunge: “Il settore delle Medicine Complementari del Servizio Sanitario della Toscana osserva con particolare attenzione la costituzione del primo Campus Salute alla Doganaccia, che potrà aprire una nuova via naturale alla cura dell’asma infantile e adolescenziale. Ci aspettiamo che questa realtà sia messa a disposizione di tutti i pazienti asmatici della nostra Regione”.





Per le iscrizioni al Campus Salute, aperte fino al 13 giugno, scrivere un’email a: info@respiriamoinsieme.org, telefonare al numero 3312759920, visitare il sito https://respiriamoinsieme.org/campus-salute-respiriamo-la-montagna-insieme/ oppure compilare il modulo disponibile al link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelFdEvcVOxpzSzQcLQamkr4nti6N7O-kaPXL551IbKx2oddg/viewform