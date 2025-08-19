Asl. Variazioni disponibilità della Guardia medica turistica a Follonica

Grosseto: L’Azienda Usl Toscana sud est comunica che il servizio di Guardia medica turistica di Follonica non potrà essere garantito nella sede nei giorni dal 19 al 31 agosto.

L'assistenza ai non residenti in temporaneo soggiorno turistico sarà pertanto assicurata attraverso la prestazione occasionale dei medici di assistenza primaria https://www.uslsudest.toscana.it/come-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra/orari-ambulatori-medici-e-pediatri-di-famiglia.

Di notte (dalle 20 alle 8) e nel fine settimana (sabato e domenica dalle 8 alle 20) sarà regolarmente attivo il Servizio di Continuità assistenziale, accessibile tramite il numero 116117.