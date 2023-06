Salute Asl Toscana sudest saluta i nuovi vice presidenti Conferenza aziendale dei sindaci 15 giugno 2023

15 giugno 2023 155

155 Stampa



Redazione Sono Giovanni Gentili per l’area grossetana e Filippo Vagnoli per quella aretina Grosseto: La Direzione dell’Azienda USL Toscana sud est si congratula con il sindaco di Pitigliano Giovanni Gentili, presidente della Conferenza dei Sindaci Zona Colline dell’Albegna, e con il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli, presidente della Conferenza dei Sindaci Zona Casentino, per la nomina a Vice Presidenti della Conferenza aziendale dei sindaci. Si affiancheranno al presidente, nonché presidente della Società della Salute senese, Giuseppe Gugliotti.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Salute Asl Toscana sudest saluta i nuovi vice presidenti Conferenza aziendale dei sindaci Asl Toscana sudest saluta i nuovi vice presidenti Conferenza aziendale dei sindaci 2023-06-15T17:15:00+02:00 99 it La Asl Toscana sud est saluta i nuovi vice presidenti della Conferenza aziendale dei sindaci. Sono Giovanni Gentili per l’area grossetana e Filippo Vagnoli per quella aretina PT1M https://maremmanews.it/piwigo/_data/i/upload/2017/07/26/20170726090456-43cffb8a-me.jpg https://maremmanews.it/piwigo/_data/i/upload/2017/07/26/20170726090456-43cffb8a-me.jpg Maremma News Grosseto, Thu, 15 Jun 2023 17:15:00 GMT