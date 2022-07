annuncio Salute Asl Toscana sud est: in 24 ore oltre 3700 persone prenotato la quarta dose 13 luglio 2022

Redazione Grosseto: Ad un giorno dall'apertura delle agende per l'ampliamento degli aventi diritto alla quarta dose del vaccino anti Covid-19 (ultra 60enni e over 12 fragili), sono 3710 le persone che si sono prenotate nell’Asl Toscana sud est scegliendo di aderire alla campagna vaccinale di cui 916 a Grosseto. Si ricorda che per prenotarsi basta andare sul portale regionale www.prenotavaccino.sanita.toscana.it dove le agende vengono implementate via via che i posti a disposizione vengono occupati.

Dai prossimi giorni sarà possibile effettuare la vaccinazione oltre che negli hub aziendali, nelle farmacie convenzionate o presso il proprio medico di famiglia. Per assistenza nelle prenotazioni il numero verde è 800 432525, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14.





