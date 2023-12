Asl Toscana sud est, il nuovo Comitato di partecipazione aziendale si mette al lavoro

Ivana Cannoni dell’associazione Atracto riconfermata coordinatrice



Grosseto: Prima riunione per il rinnovato Comitato di partecipazione aziendale dell’Asl Toscana sud est. Venerdì scorso, i rappresentanti delle varie associazioni di volontariato e tutela provenienti delle province di Arezzo, Grosseto e Siena, si sono riunite a Siena nella sede locale di Estar.

Dopo le presentazioni e la condivisione di alcune modalità organizzative e operative, il Comitato, ricostituito con delibera il 6 dicembre scorso, ha eletto all'unanimità la propria Coordinatrice confermando Ivana Cannoni (Associazione Atracto) che ha già ricoperto questo ruolo nel precedente Comitato; è stata inoltre confermata quale vice-coordinatrice Chiara Rubbiani (Federconsumatori Arezzo). Erano presenti anche i responsabili URP dell'area provinciale aretina Stefania Massaini e dell'area senese Leopoldo Ghelardi.

Il Comitato di partecipazione aziendale è fondamentale per il miglioramento dei servizi dell’Asl Tse, in quanto svolge le funzioni di consultazione, proposta e valutazione rispetto alla qualità degli stessi.

La riunione si è conclusa con l'intervento del direttore generale dell’Asl Toscana sud est Antonio D’Urso, presente assieme al direttrice sanitaria Assunta De Luca e alla direttrice amministrativa Antonella Valeri, che, oltre a portare i saluti della Direzione Aziendale, ha condiviso le linee generali del percorso di collaborazione con il nuovo Comitato.

“Ringrazio di essere stata rieletta, è importante la continuità. - le parole della coordinatrice del Comitato di partecipazione aziendale Cannoni. - Vorrei sottolineare l’importanza della partecipazione, una possibilità che ci ha dato la Regione Toscana che ci permette di conoscere e valutare, oltreché monitorare, le varie decisioni che vengono prese relative al sociosanitario. Inoltre, vede la nostra presenza nei vari tavoli di lavoro aziendali e regionali. Per quanto riguarda l’Asl Tse, come Comitato di partecipazione ci interfacciamo direttamente con il direttore generale D’Urso. Inoltre, abbiamo una finestra aperta di dialogo con Aous, affinché ci sia sempre una collaborazione efficace tra le due Aziende”.

“Come Asl Toscana sud est siamo molto attenti alla partecipazione, - dichiara il direttore generale Asl Tse D’Urso. - Crediamo che solo capendo le necessità e i accogliendo i suggerimenti dei cittadini sia possibile migliorare l’Azienda. Per questo auguro un buon lavoro a tutti i membri del Comitato, ringraziandoli per il ruolo fondamentale da sempre svolto e per le attività essenziali di indirizzo e supporto che avranno anche in futuro”.