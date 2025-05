Salute Asl Sudest, Giornata mondiale per l’igiene delle mani, l’importanza della prevenzione 5 maggio 2025

La «Sfida delle idee», i professionisti Asl Tse incontrano gli studenti Grosseto: In occasione della Giornata mondiale per l’igiene delle mani, l’Azienda Usl Toscana sud est incontra gli studenti delle province di Arezzo, Grosseto e Siena. Il 5 maggio si sono tenuti tre appuntamenti di sensibilizzazione negli istituti d’istruzione superiore delle tre province: il Liceo Redi di Arezzo, il Polo liceale Aldi di Grosseto e l’Iss della Valdichiana di Montepulciano. Sono intervenuti gli assistenti sanitari della Educazione alla Salute e le infermiere esperte di infezioni per dimostrazioni pratiche con la «Black Box» per una corretta pratica di igiene delle mani.

«Con l'occasione - spiega Silvana Pilia, coordinatrice del Team Aid aziendale - è stata lanciata la ‘Sfida delle idee’ che coinvolgerà il mondo della scuola e culminerà con la settimana di sensibilizzazione sull'uso degli antibiotici il prossimo novembre». L’obiettivo del progetto definito della Uoc Educazione alla salute con il Dipartimento delle professioni Tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione è di aumentare la consapevolezza degli studenti sulle azioni di prevenzione sul tema delle infezioni e dell’antibiotico-resistenza con approccio «One-health». «Incoraggiare gli studenti a esprimere la loro comprensione del tema attraverso diverse forme artistiche e comunicative e infine stimolare la partecipazione attiva di studenti, insegnanti e famiglie, è il fulcro del progetto» riferisce Aniello Buccino, responsabile assistenti sanitari dell'Educazione alla salute che segue il progetto.

Studentesse e studenti realizzeranno elaborati testuali, grafici e multimediali intorno ai concetti chiave di: malattie infettive, utilizzo antibiotici, ambiente, allevamenti intensivi, consapevolezza, partecipazione e prevenzione primaria. Nella giornata del 5 maggio ci saranno anche eventi di sensibilizzazione nei singoli presidi rivolti alla cittadinanza ed agli operatori sanitari. Il motto dell’Organizzazione mondiale della sanità di quest'anno è: «Guanti, a volte. Igiene delle mani, sempre». L’Azienda Usl Toscana sud est ha pubblicato un tutorial sul lavaggio delle mani visibile sui canali Facebook (https://www.facebook.com/share/r/15bDgcc4vL/?mibextid=wwXIfr) e Instagram (https://www.instagram.com/reel/DJQt1xgNphs/?igsh=a2wxeDN6MzV5cTcx) Seguici



