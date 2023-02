Asl: screening per la prevenzione delle infezioni a trasmissione sessuale

Grosseto: Il reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Misericordia di Grosseto, diretto dalla dott.ssa Cesira Nencioni, oggi, martedì 28 febbraio propone un’iniziativa di divulgazione ed eventuale screening per la prevenzione delle infezioni a trasmissione sessuale rivolta alla popolazione con particolare attenzione agli studenti delle scuole medie superiori di Grosseto, invitate all'evento. Il programma prevede alle ore 9.30 la proiezione ad accesso libero del film “120 battiti al minuto” presso la sala Eden.

A seguire ci sarà un dibattito e la possibilità di effettuare un counseling con il personale sanitario delle Malattie Infettive ( medici e infermieri). Verrà poi diffuso un volantino informativo sulla necessità di proteggersi dal rischio di acquisizione dell’infezione da HIV e delle infezioni sessualmente trasmissibili. Sarà inoltre possibile su base volontaria eseguire un test su saliva per screening di HIV e HCV, anonimo, gratuito, indolore, rapido (solo per maggiori di anni 18). “Il primo grande obiettivo – spiega la dott.ssa Cesira Nencioni - deve essere quello di diffondere una corretta informazione e far comprendere a tutti che il sistema sanitario è pronto e disponibile non solo a curare ma anche a prevenire”. L'evento di avvale del Patrocinio della Asl Toscana sud est.