Asl, qualificata la struttura ospedaliera di Acquapendente

Acquapendente: Parte in questa coda dell'anno 2022 il progetto Asl Viterbo di qualificare ulteriormente le professionalità a disposizione della struttura ospedaliera di Acquapendente. Su proposta del Direttore UOC Medicina Generale e Coordinamento clinico Giovanni Valeri, verrà ratificato apposito incarico professionale per la valutazione delle patologie endocrinologiche. Il tutto alla luce delle nuove direttive progetto di Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziale (PDTA) Asl Viterbo che come sottolineato da Riccardo Antonio Ricciuti, Direttore di Neurochirurgia di Belcolle “avrà come vantaggio per il paziente l’avere a disposizione un team multiprofessionale di specialisti che si prenderanno carico del suo bisogno di salute: dalla diagnosi, alla terapia, fino al follow-up.

Al percorso collaborano, accanto ai neurochirurghi endocrinologi, radioterapisti, anatomo patologi, biologi molecolari, radiologi, oculisti, tecnici di laboratorio ed oncologi”. In specifico nella struttura aquesiana verranno monitorate due situazioni campione: 1) Secrezione eccessiva o insufficiente di un ormone da parte di una ghiandola endocrina specifica (squilibrio ormonale); 2) Sviluppo di lesioni (come noduli o neoplasie) a carico dell’apparato endocrino, che possono interessare o meno i livelli ormonali.

E soprattutto le principali patologie che interessano il sistema: 1) Patologie tiroidee: tra cui ipotiroidismo, ipertiroidismo, tiroiditi, gozzo, nodulo tiroideo e neoplasie della tiroide; 2) Patologie ipofisarie: tra cui ipopituitarismo, iperprolattinemia, deficit di ormone della crescita (GH), acromegalia e gigantismo; 3) Patologie delle paratiroidi e del metabolismo fosfo-calcico: tra cui osteoporosi, poparatiroidismo e iperparatiroidismo primitivo e secondario a deficit di vitamina D; 4) Patologie del surrene tra cui ipercortisolismo o Sindrome di Cushing, insufficienza surrenalica cronica detta anche Morbo di Addison, iperaldosteronismo, incidentaloma surrenalico e feocromocitoma; 5) Patologie del metabolismo: diabete mellito di tipo 1 e 2, obesità, dislipidemie, iperinsulinismo, ipertensione arteriosa; 6) Patologie gonadiche: infertilità (femminile e maschile), ipogonadismi, deficit erettile, sindrome dell’ovaio policistico e disordini del ciclo mestruale: 7) Anomalie della differenziazione sessuale, disturbi della crescita e della pubertà.