Asl: «Progetto Pediatria» supera i 40mila euro di donazioni, ecco una nuova sonda ecografica

Grosseto: Un gesto d’amore lungo otto anni da parte della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina per l’ospedale Misericordia. Una sonda ecografica per il Pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Misericordia. È l’ultima donazione effettuata dalla Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare che dal 2017 ha donato oltre 40mila euro al reparto di Pediatria e Neonatologia.

È il risultato concreto del Progetto Pediatria, un’iniziativa che unisce solidarietà, cultura e partecipazione civica, nata da un’idea di Maurizio Biancotti (all’epoca presidente della Pro Loco) e Michele Santovito. L’attuale Presidente Loretta Teresini ha sostenuto il progetto, intensificandone ulteriormente la promozione.

Elemento distintivo del progetto è la sinergia tra arte e solidarietà. Il “Calendario Pediatria”, realizzato grazie alla collaborazione con gli artisti Armando Orfeo, che ha preso in mano l’organizzazione del progetto negli ultimi anni, il pittore Germano Paolini e il fotografo Carlo Bonazza, è diventato negli anni un oggetto simbolo dell’unione tra creatività e impegno sociale.

«Tutte le donazioni sono state realizzate in collaborazione con la direzione medica dell’ospedale Misericordia e il reparto di Pediatria - spiega il responsabile del Progetto Pediatria per la Proloco, Biancotti - Gli sponsor a cui va il nostro ringraziamento per la solidarietà data al progetto come Scav PreMa, Fam, Toscano e Uscita di Sicurezza, hanno permesso di sostenere le spese di stampa e organizzative per far in modo che tutte le donazioni potessero essere destinate all’acquisto dei dispositivi medici. Con oltre 40mila euro raccolti in otto anni, il ‘Progetto Pediatria’ dimostra che la solidarietà non è solo un valore, ma una forza concreta, capace di trasformare idee in risultati tangibili. Un esempio da raccontare, da sostenere e da imitare».

«La sonda ecografica donata verrà utilizzata in Pronto soccorso pediatrico per eseguire le ecografie toraciche - dichiara la direttrice della Uoc Pediatria e Neonatologia di Grosseto, Susanna Falorni - e ci permetterà di garantire appropriatezza clinica e riduzione del rischio radiologico nelle bambine e nei bambini che accederanno al Pronto soccorso pediatrico con patologie respiratorie, migliorando ulteriormente la loro presa in carico».

«La Proloco di Marina di Grosseto e Principina a Mare è da anni al fianco dell’ospedale Misericordia - dichiara il direttore medico di presidio, Michele Dentamaro - ringrazio il personale del reparto e del Pronto soccorso pediatrico per il lavoro quotidiano in favore della popolazione grossetana e non solo»