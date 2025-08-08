Asl. Nuovo sito web: migliora l’accessibilità alle informazioni per gli utenti

Adeguato agli standard, è stato realizzato dallo staff interno con la collaborazione di Estar

Grosseto: È online all’indirizzo https://www.uslsudest.toscana.it/ la nuova versione del sito web dell’Azienda Usl Toscana sud est. Dopo alcuni giorni di test e a seguito degli adeguamenti server realizzati da Estar, lo staff interno ha portato a termine il processo di migrazione e pubblicazione della piattaforma web.

Il nuovo sito rappresenta un aggiornamento tecnologico, in quanto utilizza l'ultima versione della piattaforma open source utilizzata.

Il layout grafico rispetta il modello per i siti delle Aziende sanitarie pubblicato nel 2024 dal Dipartimento per la trasformazione digitale e Agid - Agenzia per l’Italia digitale.

La scelta di aggiornare il sito passando alla versione della piattaforma superiore adeguandosi al nuovo modello grafico ministeriale ha permesso di:

•⁠ ⁠trasportare interamente tutti i contenuti del precedente sito;

•⁠ ⁠migliorare l'usabilità del sito grazie al lavoro preparatorio fatto a livello ministeriale per l'elaborazione del modello;

•⁠ ⁠migliorare l'accessibilità dell'infrastruttura web grazie alle buone impostazioni di base che in questo senso offre la nuova versione della piattaforma.

Con l'occasione, nel processo di migrazione sono stati migliorati anche alcuni aspetti dell'articolazione dei menù di navigazione nonché le funzionalità dei moduli interattivi presenti nel sito.

«Si tratta di un adeguamento necessario e particolarmente significativo per gli utenti - dichiara il direttore generale Asl Tse, Marco Torre - con questa nuova piattaforma, mantenendo tutti i contenuti prodotti, ci sarà la possibilità di una migliore accessibilità, in particolar modo anche per tutte le persone con difficoltà visive. Il processo di continuo miglioramento della comunicazione aziendale non poteva prescindere dal passaggio al nuovo sito. Ringrazio lo staff interno e di Estar per aver portato a compimento il progetto».



