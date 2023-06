Cronaca Asl, lavori al software: non attivi i servizi di prenotazione 15 giugno 2023

Redazione Grosseto: La Asl Tse informa che nel periodo che va da sabato 17 giugno dalle ore 14:00 fino a domenica 18 giugno alle 19.00, per implementazione di nuove funzioni del software e quindi un miglioramento del sistema, non sarà possibile accedere né al sistema CUP 2.0 né al Portale di Prenotazione Regionale (prenota.sanita.toscana.it, su cui sarà predisposta la solita pagina temporanea di avviso per il cittadino). La presente comunicazione riguarda tutte le attività di prenotazione, comprese le farmacie. Seguici





