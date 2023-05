Cronaca Asl: La Farmaceutica territoriale di Grosseto chiusa per lavori dal 10 al 13 maggio 9 maggio 2023

Redazione Grosseto: La Farmaceutica Territoriale Zona Grosseto, che si trova al piano -1 dell'ospedale Misericordia in via Senese a Grosseto, rimarrà chiusa al pubblico dal 10 al 13 maggio compresi, per lavori. Le attività d'ufficio, per chi è interessato, saranno comunque svolte regolarmente. Il front-office all'utenza riprenderà il 15 maggio. Per eventuali informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti: 0564 485817 - 5591 (segreteria); - 3859 (distribuzione).

