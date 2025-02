Asl: Il dottor Capezzone eletto referente regionale dell’Associazione medici endocrinologi

Un ruolo di riferimento per il coordinamento delle azioni di cura e prevenzione

Grosseto: Il direttore della Uosd di Endocrinologia dell’Ospedale Misericordia di Grosseto Marco Capezzone, è stato eletto referente regionale per la Toscana dall’Associazione medici endocrinologi (Ame) per il prossimo biennio.

L'Ame è una delle più importanti associazioni scientifiche in Italia nel campo dell’Endocrinologia clinica, della Diabetologia, dell’Andrologia e delle malattie metaboliche, con sezioni in ogni regione italiana. Nell’ambito dell’Ame, il referente regionale, tra gli altri, ha il compito di promuovere rapporti con i responsabili regionali e locali delle amministrazioni sanitarie e di monitorare la situazione normativa e strutturale delle realtà assistenziali endocrinologiche e diabetologiche regionali.

«Questa elezione rappresenta per l’Endocrinologia Grossetana e per l’Azienda Usl Toscana sud est un importante riconoscimento che ne certifica il processo di continua crescita - dichiara il dottor Capezzone - ringrazio tutto lo staff del reparto e i professionisti dei vari setting con i quali condividiamo le azioni da intraprendere per la cura e la prevenzione delle patologie».

«Un riconoscimento che valorizza il buon lavoro fatto dal dottor Capezzone e dalla sua equipe - dichiara Massimo Alessandri, direttore del dipartimento della Medicina interna della Asl Tse - Da sottolineare inoltre le specificità della nostra popolazione, nei confronti della quale le azioni di cura e di prevenzione sul fronte endocrinologico sono particolarmente significative».