Asl: Giornata di sciopero venerdì 17 novembre 2023

Grosseto: In vista dello sciopero generale nazionale proclamato da Cgil, Uil, Nursind e USB PI - Unione sindacale di base pubblico impiego, per la giornata di venerdì 17 novembre 2023, che coinvolge anche i dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale, la Asl Toscana sud est informa che le attività potrebbe subire delle variazioni in relazione all'adesione allo sciopero.

L'Azienda si scusa per gli eventuali disagi ai cittadini. Saranno comunque garantiti i servizi d'emergenza-urgenza e le prestazioni essenziali.