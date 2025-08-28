Salute

Asl. Follonica, ecco il progetto per l’assistenza degli utenti del dottor Di Patre

Con la cessazione del medico di medicina generale, da lunedì 8 settembre scatta il piano grazie alla collaborazione di 8 professionisti

Follonica: Con la cessazione dal servizio del dottor Di Patre, prende avvio il piano di assistenza concertata per gli utenti del medico di medicina generale.

Grazie alla messa a disposizione di risorse e alla collaborazione di otto professionisti dell’Aft (Aggregazione funzionale territoriale), da lunedì 8 settembre l’assistenza sarà garantita tutti i giorni, dal lunedì al venerdì nell’ambulatorio del distretto sanitario di Follonica, con i seguenti orari:

• Lunedì dalle 8,30 alle 11,30

• Martedì dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17

• Mercoledì dalle 14 alle 17,30

• Giovedì dalle 8 alle 17,30

• Venerdì dalle 14,30 alle 17,30

Nella settimana dal primo al 7 settembre, l’ambulatorio resterà attivo nei seguenti orari:

• Martedì dalle 14 alle 17

• Giovedì dalle 8 alle 11

Il progetto ha carattere temporaneo, vista la carenza di professionisti a cui affidare un nuovo incarico e stante l’impossibilità dei medici di medicina generale in servizio di acquisire nuovi assistiti.