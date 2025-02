Asl: Dal primo marzo sarà possibile prenotare i prelievi su Zerocode in farmacia

Grosseto: A partire da sabato primo marzo, anche nelle farmacie aderenti delle province di Grosseto e di Siena sarà possibile prenotare i prelievi sul sito zerocode.sanita.toscana.it.

Per farlo, è necessario disporre delle impegnative dematerializzate, il proprio codice fiscale e fornire il proprio numero di cellulare per ricevere la conferma degli appuntamenti tramite SMS. Il sistema Zerocode è disponibile per tutti i punti prelievo delle province di Grosseto e Siena e per la provincia di Arezzo limitatamente a Baldaccio Arezzo, San Giovanni Valdarno, Montevarchi, Sestino e Badia Tedalda.

Per la provincia di Arezzo, la prenotazione in farmacia è già disponibile, seppur attraverso un sistema diverso da Zerocode, a cui ci sarà l’adeguamento entro la fine del 2025. Al seguente link è possibile trovare i collegamenti agli elenchi delle farmacie delle tre province aderenti al servizio: https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/prenotare-visite-o-esami