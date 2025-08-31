Asl: Compiono vent’anni le Giornate maremmane della Dermatologia

Il corso di formazione torna il 6 settembre all’Ospedale Misericordia

Grosseto: Tornano il prossimo 6 settembre con la 20esima edizione le «Giornate maremmane» della dermatologia. Il corso di formazione si terrà all’ospedale Misericordia di Grosseto ed è aperto a medici chirurghi specialisti in Dermatologia e Venereologia, Oncologia, Reumatologia; Chirurgia generale; plastica e ricostruttiva; Anatomia patologica; Medicina generale e infermieri.

Al corso interverranno alcuni fra i maggiori specialisti italiani in Dermatologia, saranno soluzioni terapeutiche su comorbidità e psoriasi, dermatiti atopiche, ma anche novità terapeutiche sulle più comuni problematiche, oltre che le aree di competenza e un confronto inter professionale sulla chirurgia di confine.

«L’evento che si ripete ogni anno è una eccezionale occasione di confronto e approfondimento su temi relativi alla dermatologia con esperti che ci raggiungono da tutta Italia - dichiara Camilla Peccianti, direttrice scientifica del corso, nonché direttrice facente funzione della Dermatologia di Grosseto - crediamo che questo momento possa andare a beneficio non solo della comunità medica di dermatologi, ma anche di tutte le specializzazioni e le professioni con cui interagiamo quotidianamente».

Per iscriversi al corso è a disposizione la piattaforma:

https://gestionale.eubea.it/preiscrizione/index.php?id_e=931