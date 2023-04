Asd Triathlon Grosseto: Tiziano Lori 'quasi' sul podio nazionale

Grosseto: Domenica 16 aprile si è svolto il Campionato Italiano Duathlon di categoria in Lombardia, Quinzano d'Oglio. La gara per Tiziano Lori classe 88 categoria senior S4, neo acquisto per la a.s.d. Triathlon Grosseto, prevedeva 10km di corsa, 40km di bici e nuovamente 5km di corsa. Tiziano è partito subito con una media di passo a 3.35 cercando di mantenere energie utili alla sua specialità di bici.

"I primi dieci chilometri sono stati impegnativi, era un percorso molto tortuoso tra asfalto e sterrato. Questo mi ha portato a chiudere la prima frazione in decima posizione di categoria" ci fa sapere Tiziano. La frazione dei 40km di bicicletta si è svolta in modalità 'no-draft', nessuno può sfruttare la scia di chi lo precede, per questo Tiziano, in sella alla sua bici da crono ha recuperato molte posizioni "la bicicletta è la frazione che preferisco, do tutto me stesso e cerco di spingere sin dalle prime pedalate - continua Tiziano -, il percorso era bello ma molto vallonato e sono riuscito a chiudere in terza posizione di categoria".

Allo start vi erano 620 partecipanti e Tiziano ha mantenuto duro per gli ultimi 5km di corsa, dove ha guadagnato la seconda posizione con un passo incredibile a 3.42. Posizione che purtroppo ha dovuto cedere scivolando sugli ultimi metri. Fotofinish per due atleti che precedevano Tiziano che hanno fatto segnare lo stesso tempo. Pertanto Tiziano avrebbe chiuso in terza posizione ad un secondo dalla seconda posizione. Ma per qualche ragione tecnica gli è stato assegnato il quarto posto. Sono in corso le verifiche.

Tiziano ci regala la sua prima sensazione: "Ho dato tutto me stesso in questa gara, c'erano persone molto più giovani di me e questa era il mio debutto nelle gare, sono rammaricato solo per ciò che è accaduto, ed ero a 3 falcate dalla seconda posizione, gli ultimi metri sono stati molto tosti, una volata incredibile". Tiziano chiude in quarta posizione (in verifica per il terzo gradino) di categoria e 27esimo assoluto su 620 partecipanti.

Il presidente Riccardo Casini, della asd Triathlon Grosseto, in telefonata si congratula "se questo è il suo esordio allora vale i detto 'chi ben comincia è a metà dell'opera' e noi gli auguriamo di tenere duro ed a riscattarsi di quel secondo nella sua prossima gara. Siamo molto contenti".