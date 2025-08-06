ASD Triathlon Grosseto protagonista al Triathlon Sprint di Piediluco

Una cornice mozzafiato e una giornata di sport indimenticabile per la nostra ASD Triathlon Grosseto, impegnata nel weekend al Triathlon Sprint di Piediluco, località nota anche per essere la sede della Federazione Italiana di Canottaggio.

Grosseto: La gara ha visto la partecipazione di oltre 200 atleti, suddivisi in tre batterie (primo rank, secondo rank e donne), pronti a sfidarsi sulle distanze classiche dello sprint: 750 metri di nuoto, 20 km di bici e 5 km di corsa.

La giornata è iniziata con condizioni quasi perfette: aria fresca ma gradevole, mentre l’acqua del suggestivo lago umbro ha confermato la sua fama di essere decisamente fredda. La muta era facoltativa, ma nessuno ha rinunciato alla protezione termica. La frazione natatoria è stata resa insidiosa dalle boe del campo di canottaggio, che hanno richiesto agli atleti qualche zig-zag in più per mantenere la traiettoria ideale.

Il percorso ciclistico, veloce ma tecnico, ha messo in mostra le doti di guida e potenza degli atleti: curve, giri di boa e qualche strappetto non hanno impedito di tenere medie elevate. La gara si è conclusa con la corsa di 5 km, leggermente modificata rispetto alle edizioni precedenti: due giri nel pittoresco borgo di Piediluco, con continui saliscendi che hanno reso la prova impegnativa per le gambe già provate dalle prime due frazioni.

Ma il vero fiore all’occhiello della giornata è stato al femminile:

Fabia Maramotti, portacolori della ASD Triathlon Grosseto, ha sfoderato una prova straordinaria, chiudendo in 1h05’, tempo che le è valso il secondo posto assoluto tra le donne. La sua prestazione, frutto di dedizione e allenamenti mirati, conferma il suo profilo di atleta professionista degli sport estremi, capace di coniugare potenza e resistenza con una determinazione fuori dal comune. La sua gara è stata un esempio di grinta e di eleganza sportiva, dando lustro alla presenza femminile della squadra e lasciando un segno importante in una competizione di altissimo livello.

Non sono mancati episodi sfortunati: Federico Bernini, uno dei nostri portacolori, è stato vittima di una caduta in zona cambio che gli ha provocato una contusione e uno stiramento, costringendolo al ritiro dopo appena due chilometri di bici. Fortunatamente nulla di grave, ma tanta sfortuna per lui in una giornata che prometteva bene.

I risultati ufficiali della ASD Triathlon Grosseto:

Fabia Maramotti – 1h05’ – 2ª assoluta femminile

Matta Andrea – 1h03’

Biondi Michelangelo – 1h04’

Seripa Alessio – 1h06’

Golini Alberto – 1h08’

Ammalati Giancarlo – 1h09’

Petrucci Guido – 1h12’ – 3° di categoria

Ciregia Riccardo – 1h21’

La squadra torna a casa con ottimi piazzamenti, confermando una crescita costante e una grande determinazione anche su percorsi tecnici e impegnativi come quello di Piediluco.

Con questo appuntamento, la ASD Triathlon Grosseto conferma la propria presenza nelle competizioni nazionali e guarda già ai prossimi impegni con entusiasmo e spirito di squadra salendo ancora di più nella classifica nazionale della Federazione Triathlon.







