“As bestas” al cinema Stella

Il film vincitore di nove premi goya e del premio cesar come miglior film straniero



Grosseto: Arriva al Cinema Stella, uno dei film più sorprendenti di questo finale di stagione. Da oggi, giovedì 11 maggio, fino a domenica 14 maggio, è in programma “As Bestas” di Rodrigo Sorogoyen.

Il film, vincitore di nove premi Goya e del premio César come miglior film straniero, racconta la storia di una coppia francese di mezza età, Antoine e Olga, che si trasferisce in un villaggio nel cuore della campagna galiziana. Il loro intento è entrare maggiormente in contatto con la natura, coltivando ortaggi e riabilitando case abbandonate.

La loro presenza e la loro visione idilliaca, però, disturba alquanto la gente del posto, in particolare i loro vicini di casa. La loro casa, infatti, confina con quella di due fratelli: Xan, un uomo noto per essere inflessibile, e Lorenzo, che a causa di un incidente subito in giovane età, ha capacità mentali ridotte. Le ostilità si acuiranno quando Antoine e Olga si opporranno alla realizzazione di un impianto eolico su un appezzamento di terreno nei pressi della loro tenuta, bloccando il progetto. Il loro rifiuto scatenerà non solo l'odio, ma anche la violenza dei loro vicini, in particolare di Xan, che vorrebbe ricavarne abbastanza denaro così da permettere a lui e alla sua famiglia di lasciare la campagna per una vita migliore.

Ingresso: 7 euro - Proiezioni: ore 17 e 21.15