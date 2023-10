Artigiani e cittadini: Cna aumenta i servizi in quattro sedi

Un operatore specializzato sarà presente a Castiglione della Pescaia, Roccastrada, Albinia e Porto Santo Stefano



Grosseto: Maggiore presenza sui territori per un’offerta più ampia di servizi e prestazioni. Dopo l’apertura della sede di Sorano, Cna Grosseto continua l’ampliamento dei servizi per i cittadini anche in altre sedi periferiche e, dal mese di ottobre, ha avviato un nuovo calendario di aperture al pubblico.

Ogni quindici giorni, a martedì alterni, il personale di Cna sarà a disposizione di artigiani e cittadini dalle 9 alle 12.30 presso l’ufficio Unipol di Albinia in via Maremmana 62. Sarà possibile recarsi anche a Porto Santo Stefano, ogni due martedì, dalle 9 alle 12.30, nella sede Cna di via Roma 53. Per prendere un appuntamento nelle sedi di Albina o Porto Santo Stefano è possibile scrivere a m.giudici@cna-gr.it o chiamare i numeri 0564 863375 - 333 6484774.

Si intensifica l’attività anche a Castiglione della Pescaia e Roccastrada, dove operatori qualificati saranno a disposizione il mercoledì ogni quindici giorni. A Roccastrada, nell’ufficio Cna di via Nazionale 1, il ricevimento al pubblico sarà dalle 9 alle 13, due mercoledì al mese, mentre a Castiglione, nella sede di via Maniscalchi 3, gli appuntamenti potranno essere richiesti dalle 9 alle 17, sempre a mercoledì alterni. Per informazioni sugli appuntamenti a Castiglione e Roccastrada è possibile chiamare il numero 0564 4711.