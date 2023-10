Artigianato, oltre 70 mila visitatori per la fiera della gioielleria made in Italy

Numeri record per il padiglione italiano, curato da Artex, alla 52esima edizione del Watch & Jewellery Middle East Show



Emirati Arabi Uniti: Il Watch & Jewellery Middle East Show, che si è svolto dal 27 settembre al 1 ottobre all'Expo Centre Sharjah negli Emirati Arabi Uniti, ha visto la presenza di oltre 600 espositori provenienti da 25 Paesi ed un totale di oltre 70.000 visitatori provenienti in particolare da tutta l'area del Golfo con un incremento del 20% rispetto alla scorsa edizione.

Il Padiglione Italiano, che dal 2004 è organizzato da Artex, in collaborazione con Ice, grazie alle 42 aziende provenienti da tutta Italia, ha attratto tanti visitatori e visitatrici alla ricerca del prodotto esclusivo e di qualità tipico del Made in Italy.

"Gli Emirati Arabi Uniti costituiscono il terzo mercato di sbocco delle esportazioni italiane di gioielli; nei primi 5 mesi del 2023 il valore dell'export di oreficeria nel Paese è stato di circa mezzo miliardo di euro" ha detto, intervento alla cerimonia di inaugurazione, Maria Lucia Martorelli, Vice Direttrice Ice Dubai. "La presenza delle aziende orafe italiane a Sharjah costituisce un fondamentale appuntamento per la promozione dei gioielli Made in Italy nei Paesi Gcc (Gulf cooperation council) e anche in questa edizione il Padiglione italiano ha attratto tantissimi visitatori e acquirenti locali."

"Il grande apprezzamento che il pubblico emiratino ha riservato al padiglione italiano- dichiara Sara Biagiotti di Artex - e mi riferisco in particolare all'elevata presenza femminile, dimostra quanto le imprese di eccellenza italiane sappiano suscitare l'attenzione internazionale attraverso la proposta di prodotti innovativi capaci di interpretare il gusto dei visitatori e in particolare delle giovani visitatrici." Artex è già a lavoro insieme al management di Expo Centre Sharjah in vista della 53esima edizione del Watch & Jewelllery Middle East Show che si svolgerà dal 31 gennaio al 4 febbraio 2024. "Siamo molto soddisfatti della qualità delle aziende italiane e dell'organizzazione del padiglione. La proficua collaborazione ultra ventennale con Artex e la solidità del rapporto rappresentano un punto di forza per la manifestazione ed i suoi sviluppi futuri" ha detto Sua Eccellenza Saif Al Midfa, Ceo di Expo Centre Sharjah.