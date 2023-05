Finanza Artigianato, incontro on line per le aziende che vogliono investire in sostenibilità 14 maggio 2023

Redazione Il 16 maggio in programma il webinar focalizzato sull'avviso pubblico “Pnrr-Tocc Azione BII”

Firenze: Un webinar per gli organismi culturali e creativi che vogliono investire nella transizione ecologica accedendo a fondi europei. L'incontro on line focalizzato sull'avviso pubblico "Pnrr-Tocc Azione BII" è in programma il 16 maggio alle 16.30 su Zoom ed è realizzato da Artex e promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, con la partecipazione di Invitalia. L'obiettivo è illustrare alle aziende che fanno parte delle imprese culturali e creative le opportunità offerte dall'avviso pubblico che sostiene l'innovazione e l'eco-design inclusivo (anche in termini di economia circolare), spiegando come fare domanda per partecipare. Nel corso dell'appuntamento, dopo i saluti di Maria Luisa Amante, dirigente Servizio I Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, Carlo Proserpio del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano introdurrà il tema "La Transizione Ecologica". Vittorio Fresa di Invitalia presenterà l'avviso pubblico Pnrr-Tocc Azione BII, ed infine Maria Elena Angeli di Artex modererà la discussione e le domande. L'avviso pubblico "Transizione ecologica organismi culturali e creativi" (Tocc) supporta i settori culturali e creativi per progetti che abbiano un impatto positivo sul clima, coniugando design e sostenibilità, orientando il pubblico verso comportamenti più responsabili nei confronti della natura e dell'ambiente: è promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e rientra nelle misure del Pnrr, con un investimento di 20 milioni di euro. L'agevolazione prevista è pari al 80% dei costi ammessi, fino ad un massimo di 75.000 euro. "Questo avviso è una importante opportunità per le aziende creative e dell'artigianato che vogliono puntare sulla sostenibilità, il webinar, che fa parte del ciclo Pillole di Sostenibilità fornirà tutte le informazioni su come partecipare" dice Elisa Guidi, coordinatrice di Artex. Per registrarsi al webinar https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Jb4ni-4iTB6omQy8Eyfq0A





