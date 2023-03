Artigianato, dai cappelli alla ceramica

Per le Giornate Europee dei Mestieri d’Arte 2023 gli artigiani aprono i loro laboratori per visite guidate, seminari, eventi: la mappa



Firenze: Dal ricamo alla ceramica, dalle cornici all'intaglio, dai cappelli ai tappeti. Le botteghe di artigianato artistico toscane aprono le porte per mostrare al pubblico i segreti del mestiere dal 27 marzo al 2 aprile per le Giornate Europee dei Mestieri d’Arte 2023, la manifestazione nata in Francia e promossa dall'Institut National des Metiers d’Art di Parigi, organizzata in Toscana da Artex in collaborazione con OMA, Unicoop Firenze, Cna Toscana, Confartigianato Imprese Toscana.

Per tutta la settimana delle GEMA (www.artex.firenze.it/GEMA2023), i maestri artigiani accoglieranno i visitatori nei loro atelier, sparsi in tutta la regione, per raccontare le loro storie, illustrare le tecniche di lavorazione e mostrare le opere che nascono tra le loro mani. Terranno gratuitamente laboratori, organizzeranno aperture straordinarie e visite guidate.

Ad Anghiari Santi Del Sere, ebanista e restauratore esperto nell’arte del legno e nel restauro del mobile antico, apre la suo bottega scuola al pubblico con una visita guidata dedicata all’intarsio ligneo, dalle origini fino alle evoluzioni attuali (dal 27 marzo al 2 aprile, orari: 10-12.30 e 15.30-18, prenotazioni: 333 4709726 - info@mastrosanti.com www.mastrosanti.com).

A Firenze Paolo Pagliai de L'Argentiere Pagliai mostra la produzione di argenteria classica, le creazioni contemporanee, i restauri, le incisioni, gli oggetti personalizzati e, fiore all'occhiello della produzione, la collezione di argenti d’arte che interpreta il repertorio figurativo della grande e storica tradizione degli argentieri fiorentini usando le antiche tecniche di lavorazione di cesello, sbalzo, incisione e traforo (29, 30 e 31 marzo, orari: 10 -12 prenotazioni: 055 282840 - info@argentierepagliai.it www.argentierepagliai.it). Franco Ristori, che ha fondato il suo laboratorio di cornici nel 1971, mostra le tecniche artigianali appartenenti alla Firenze del Rinascimento, che usa con proposte sempre innovative per stile e design e lo studio «su misura» di forme, colori e materiali pregiati per ogni singola lavorazione (31 marzo, orari: 10-13 e 16 -18, prenotazioni: 055 48 63 92 - info@francoristori.com www.francoristori.com). Tommaso De Carlo, specializzato nelle antiche tecniche pittoriche e decorative della policromia e della doratura realizzando i propri colori con terre e altri materiali naturali, farà una dimostrazione di pittura su tavola ( 1 aprile, orari: 15 -17, prenotazioni: 339 7974456 - info@tommasodecarlo.it www.tommasodecarlo.it). Renato Olivastri, restauratore di mobili antichi ed intarsiati e opere lignee, specializzato in mobili in stile Boulle, mostrerà la sua bottega alla scoperta di alcuni recenti restauri effettuati e le varie tecniche della tarsia lignea (28 - 29 marzo, orari: 16 -17, prenotazioni: 055 2396934 – renato@olivastrirestauri.com).

A Vicchio Stefano Parrini Degl’Innocenti aprirà il laboratorio dove crea oggetti in pelle fatti a mano, utilizzando cuoio a concia vegetale, cuciti con filo di lino cerato, rispondendo a domande e curiosità sul cuoio e sulle innumerevoli applicazioni di questo materiale (dal 27 marzo al 2 aprile, orari: 10 - 12 e 16 – 18, prenotazioni: 347 7291459 - info@stefanoparrini.com - stefanoparrini@gmail.com, www.stefanoparrini.com).

A Massa Marittima, nel negozio LB Creazioni, Letizia Bartoli mostrerà gli oggetti unici d’arredamento e bijoux creati da lei e darà dimostrazione per la realizzazione di elementi per bracciali e collane con le tecniche di martellatura e modellatura, spiegando alcune tecniche per la montatura di pietre naturali e illustrando i disegni di gioielli realizzati con la tecnica a cera persa o microfusione ( 29 - 31 marzo e 1 aprile, orari: 10 - 13.30 e 17 -19, prenotazioni: 3393019845 – info.lbcreazioni@gmail.com).

A Montepascali Claudio Pisapia titolare del laboratorio “Montis Pescalis ceramiche” permetterà di visitare l'atelier e conoscere le diverse lavorazioni della ceramica come il tornio e le varie tecniche di modellazione (1 e 2 aprile, orari: 10 – 12.30, prenotazioni: 330 271961 – laboratorio@italianpottery.it).

A Livorno nella Pasticceria Cristiani si potranno assaggiare le specialità create da Sergio Cristiani in un evento- degustazione dedicato ai dolci pasquali, in particolare alla schiacciata livornese, un dolce a base di semi di anice a lievitazione naturale servita spesso con Vin Santo, liquore Strega o Sassolino e pezzi di cioccolato fondente (31 marzo e 1 aprile, orario: 16 – 19, prenotazioni: 0586 856598 – info@pasticceriacristiani.it, www.pasticceriacristiani.it).

A Viareggio le maestre carriste Marzia Etna e Priscilla Borri mostreranno ai visitatori i loro carri e maschere negli atelier della Cittadella del Carnevale (Marzia Etna il 31 marzo, orari 11 – 12.30, prenotazioni: 333 648 9293; Priscilla Borri dal 27 marzo al 2 aprile prenotazioni: 339 7880033 - priscillaborri5@gmail.com www.cartapesta.net).

A Pietrasanta la maestra d’arte Orna Bachar racconta la lunga tradizione legata al restauro dei tappeti, mostra l’esposizione di tappeti antichi restaurati, insegna ad annodare sul telaio e propone l'evento «Quando il tappeto diventa arte, l’arte diventa tappeto», un viaggio tra trama e ordito nei simboli e colori dei tappeti (27 marzo, orari: 10 -12.30, prenotazioni: 393 7474311 www.restaurotappetidarte.it).

A Bientina nell' Officina del Cuoio O.D.C. Pelletteria Antonio Del Bravo accompagnerà in una visita guidata per conoscere le sue creazioni e le tecniche che utilizza per la lavorazione delle pelli (1 aprile, orari: 16 – 18, prenotazioni: tel 371 1345450 www.officinadelcuoio.it).

A Prato Franca Verteramo aprirà il suo atelier di ricamo per visite guidate (dal 27 al 31 marzo, orari: 15.30 -18, prenotazioni tel 339 3177528 – francaverteramo@libero.it), la modista Ilaria illustrerà il suo lavoro e gli strumenti che utilizza per realizzare costumi teatrale e cappelli (1 - 2 aprile, orari 16-18, prenotazioni tel 339 2664182 – ilariainno@libero.it, www.ilariacreazionecappelli.com), mentre la Scuola d’Arte Leonardo darà la possibilità di fare una visita guidata (1 aprile dalle ore 15 alle ore 19), assistendo ai corsi di ceramica e di incisione, e di visitare la ricca gipsoteca e vedere i calchi della porta del Paradiso del Battistero di Firenze del Ghiberti, realizzati nel 1932 dall’Opificio delle Pietre Dure (28 marzo - 1 aprile, orari: 10 -13, prenotazioni: 0574 607019 - info@scuolarteleonardo.itwww.scuoladarteleonardo.it).

A Chiusi Flavio Ferdinando Foderini mostrerà la bottega Kamars (dal nome di Chiusi in etrusco), illustrano il “Ciclo di Bottega” dalla terra all’opera finita, e mostrando la produzione di ceramiche artistiche, ispirate all’arte antica e moderna, realizzate interamente a mano (31 marzo orari: 17 – 19, prenotazioni: 3477851105 - ceramicakamars@gmail.com www.kamars.it).

“Aprire le porte delle botteghe, far conoscere ed avvicinare il grande pubblico a questo mondo è fondamentale – afferma il presidente di Can Toscana Luca Tonini – perché permette di comprendere l’unicità dei prodotti artigiani. Per Cna Toscana l’artigianato artistico va rilanciato sia dal punto di vista della qualità e dell’unicità dei prodotti, ma anche sul fronte turistico. In ultimo ci auguriamo che la conoscenza di questi ‘mestieri’ possa attirare l’attenzione dei giovani nella speranza che siano proprio loro a portare avanti nel futuro questi antichi saperi”.

"Le Giornate Europee dei Mestieri d'Arte costituiscono un'occasione imperdibile per conoscere e riscoprire una parte di quell’immenso patrimonio culturale costituito dai laboratori dei Maestri Artigiani. Piccole imprese di eccellenza dove si crea, si trasforma, si ripara e si tramandano i saperi e le tecniche dei mestieri d'arte. Attività dell'artigianato artistico che si caratterizzano per la qualità dei loro prodotti, la sostenibilità economica, sociale e ambientale e che per questo vanno concretamente sostenute per essere più competitive valorizzando la loro capacità di innovazione" commenta Luca Giusti presidente di Confartigianato Imprese Toscana.