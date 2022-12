Artemare Club vacanze a Saturnia terme della giovinezza e della simpatia

Saturnia: E’ noto che in Maremma il bagno si può fare tutto l’anno, al mare da aprile a novembre e per i più intrepidi anche nella stagione invernale e sempre alle terme del territorio come a Saturnia complesso famoso per le acque dell’eterna giovinezza e per la simpatia del personale.



Saturnia, località “star” nelle copertine delle maggiori guide turistiche è stata visitata dal comandante Daniele Busetto di Artemare Club che ha passato in compagnia il Natale al Parco Termale della località, con l’acqua contenente l’alga magica “forever young” plancton termale tesoro inestimabile biogenico di minerali naturali e sostanze azotate, ricco di aminoacidi, zolfo, potassio e magnesio e dotato di straordinarie proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e rigenerative. Questa sostanza organica-minerale di consistenza gelatinosa e di colore variabile si forma e matura nelle acque sulfuree della sorgente termale delle Terme di Saturnia è da sempre largamente impiegata nella cura delle patologie cutanee e le sue virtù terapeutiche sono note da 3.000 anni.

Le vacanze del periodo natalizio in Maremma sono indimenticabili, è chiamata Maremma felix da turisti e residenti per il suo meraviglioso territorio, il suo mare, le terme di eterna giovinezza e la invidiabile tranquillità del vivere!