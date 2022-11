Artemare Club sceglie il Promontorio dei Re e delle Regine

Monte Argentario: Si, di recente il comandante Daniele Busetto (nella foto sotto a sx) ha provveduto a cambiare la sede legale di Artemare Club da Roma a Porto Santo Stefano con i cortesi funzionari dell'Agenzia delle Entrate di Orbetello, cosi dopo l’apertura della sede operativa dell’associazione il 1 novembre 2019 viene completato il trasferimento del sodalizio all'Argentario.



Artemare Club nato a Roma nel 1998 è da diversi anni visibile con i suoi salotti vista mare nei locali dell' ex galleria omonima che sono ormai la casa delle donne e degli uomini che amano il mare, lo navigano, lo praticano sopra e sotto, lo rispettano, lo proteggono, lo documentano, lo raccontano, lo recitano, lo musicano, lo dipingono e lo rendono accessibile a tutti.





Timona l’associazione culturale il comandante Daniele Busetto, nostro informatore, che ha un curriculum di rilievo nel mondo della cultura del mare in Italia e all’estero, è laureato in diritto internazionale, scrive da più di trent’anni per giornali e riviste specializzate e partecipa come esperto di storia e cultura marinara a trasmissioni televisive e radiofoniche, ha realizzato diversi libri tra cui “La nave scuola Amerigo Vespucci - la nave più bella del mondo”, “Giuseppe Garibaldi marinaio” e “Canottieri e Arte”, ha vinto tre volte il premio giornalistico letterario Carlo Marincovich e ha avuto il riconoscimento Gente di Mare di Anzio, è membro scientifico della rassegna cinematografica Aquafilmfestival di Eleonora Vallone dalla prima edizione del 2016 e all’Argentario ha tenuto diverse conferenze pubbliche di cultura marinara sostenendo anche tante associazioni locali e scrivendo più di mille comunicati per la stampa e i giornali on line, letti da centinaia di migliaia di persone in Italia e all’estero molti dei quali si possono vedere con i motori di ricerca di Internet. Ha ricevuto varie onorificenze nazionali e internazionali ed è Cavaliere di Malta con spade e del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

Artemare Club ricorda che l’Argentario è chiamato il Promontorio dei Re e delle Regine perché storicamente scelto dalle famiglie della nobiltà papale, i Corsini e i Borghese, gli Odescalchi e i Colonna, i Borgia, gli Aldrovandi e gli Orsini, poi arrivano negli anni Sessanta i reali d’Olanda, con la costruzione della loro famosa villa l’Elefante Felice a Porto Ercole, che consacrò l’Argentario come “il Promontorio dei Re e delle Regine” e fu così frequentato da Re d’Egitto Faruk con i suoi panfili, Costantino di Grecia per le regate al Circolo Nautico e delle Vela di Cala Galera, da Juan Carlos di Spagna e famose sono state le feste della principessa Soraya. Dopo la nobiltà sono arrivati i volti noti del cinema, della musica, del teatro, della medicina e dell’economia e da diversi anni super yacht e navi da crociera con il progetto PortArgentario che Artemare Club sostiene.

Nelle prossime settimane il comandante Daniele Busetto farà visita di cortesia al sindaco Franco Borghini di Monte Argentario come previsto dal cerimoniale delle relazioni pubbliche per l’avvenuto insediamento ufficiale di Artemare Club a Porto Santo Stefano.