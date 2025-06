Artemare Club saluta il 18esimo aereo della Neos e il suo presidente Lupo Rattazzi gentiluomo illustre dell'Argentario

Monte Argentario: Con l'arrivo nei giorni scorsi del Boeing 737-8 max la compagnia aerea Neos ha raggiunto il numero totale di 18 aerei, 6 B787-9, 8 B737-8 e 4 B737-800, il Chairman della Neos è il dott. Lupo Rattazzi, gentiluomo illustre dell'Argentario, figlio di Susanna Agnelli indimenticabile Sindaco del Promontorio ha frequentato in divisa il Collegio Morosini della Marina Militare a Venezia, gli studi universitari negli Stati Uniti tra la Columbia e Harvard, è stato assistente di Guido Carli per gli Affari Monetari Internazionali presso il Centro Studi Confindustria è vicepresidente dell'Aeroporto di Grosseto, è velista ed è abituato a volare alto anche fisicamente come pilota.

Il comandante Daniele Busetto di Artemare Club ha avuto l'onore di tenere con lui due conferenze sulla passione dello zio Gianni Agnelli per le barche e sempre con lui contribuire finanziariamente all'avviamento del Centro Studi dell'Argentario, come risulta nella targa nel cortile della sede e all'acquisto dell'ambulanza pediatrica per la Croce Rossa Italiana Costa d'Argento.

La Neos, compagnia aerea italiana parte di Alpitour World, nasce nel 2001 con l'obiettivo di offrire al mercato servizi aerei di alta qualità, garantendo il rispetto di rigorosi standard di affidabilità operativa, sia a bordo che a terra, le sue basi operative sono Milano Malpensa, Verona, Bologna e Roma, da qui e da altri aeroporti nel mondo, vola tutto l'anno verso luoghi affascinanti e di incredibile bellezza sulle ali del comfort, della sicurezza e dell'innovazione, mete esotiche, suggestive località ricche di storia e cultura, luoghi inediti da scoprire, raggiunge con voli di linea Caraibi, Africa, America, Canada, Cina, Kazakistan, India, Medio Oriente, Nord Europa, Isole dell'Oceano Indiano e dell'Atlantico e le più rinomate destinazioni turistiche del Mediterraneo.

Gli aerei della Neo hanno la livrea con la parte medio-superiore della fusoliera colorata di azzurro e contornata nella parte inferiore dal tricolore italiano, la coda invece contiene diverse gradazioni di azzurro e, nella parte centrale, il logo di colore rosso della società.